Gonzalo Fierro y sus frustrados pasos por la U y la UC: "El llamado nunca llegó"

La historia dice que Gonzalo Fierro es uno de los jugadores más destacados de Colo Colo en los últimos años, donde fue capitán y dejó huella, ganando 12 títulos en la institución.

Pero todo pudo haber sido totalmente distinto, porque pudo haber jugador por los rivales de los albos, ya que cuando niño se fue a probar a Universidad Católica y Universidad de Chile.

"Cuando yo fui a Católica en dos oportunidades, me tomaron los datos y me dijeron que me iban a volver a llamar. De las dos oportunidades que tuve no se dio ninguna. La UC después fue a preguntar por mí, pero descartamos porque ya en dos oportunidades me habían dicho lo mismo, entonces la ilusión de uno igual afecta", dijo el lateral.

El ex seleccionado nacional agregó sobre los cruzados que "yo en ese entonces tenía 15 años y era complicado partir todos los días de Maipú a San Carlos de Apoquindo, era cruzar todo Santiago, me iba al colegio en la mañana para después ir a entrenar y llegar como a las 9 de la noche a la casa y al otro día lo mismo. Era un sacrificio que yo quería hacer, pero como en dos oportunidades no me aceptaron no quise ir allá".

Gonzalo Fierro jugando ante la UC por Colo Colo - AgenciaUno

Luego vino la opción de Universidad de Chile, donde tampoco tuvo mucha suerte, y le dijeron lo mismo que en la precordillera.

"En la U también fui a probarme a los 15 años. Antes que yo llegó el chino Christian Martínez, el hermano de Sebastián, y él quedó y me ayudó a entrar a la U. El profesor que en ese momento estaba me dice lo mismo que me dijeron en la UC, que me iba a tomar los datos para volver a llamarme porque estaban con un problema de cambios de profesores y el llamado nunca llegó", dijo al programa Grítalo América.

Finalmente Fierro se fue a Colo Colo, donde es considerado como uno de los jugadores históricos del club.