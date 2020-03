Gonzalo Fierro revela a su candidato para la banca de Colo Colo: “Claudio Borghi es el indicado”

Pasan las semanas y aún Colo Colo no puede firmar a su nuevo entrenador, tras el despido de Mario Salas. En ese sentido, Gonzalo Fierro es voz más que autorizada para expresar a su candidato para la banca del Popular y reveló que “Claudio Borghi es el indicado”.

"Para mí Claudio Borghi es el indicado para dirigir a Colo Colo. Tienen un muy buen equipo en el Monumental, un muy buen plantel, conozco a la mayoría de ellos y sé como son en el día y como se manejan en los entrenamientos", aseguró en diálogo con ESPN.

Agregó que "en estos momentos para descomprimir toda la presión que tiene el club, creo que el Bichi es la persona más indicada para ir a dirigir a Colo Colo".

Cabe mencionar que en las últimas horas volvió a surgir el nombre de Gustavo Alfaro, ex DT de Boca Juniors, y Sergio Batista, ex campeón del mundo con Argentina, y Gustavo Quinteros, ex entrenador campeón con Universidad Católica.