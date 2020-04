Gonzalo Fierro: “Estoy contento de estar en la historia de Colo Colo y de haber dejado un legado”

No cabe duda de que Gonzalo Fierra es uno de los últimos referentes de Colo Colo, pues arrastra una historia con el club desde los 15 años y está dentro de los 10 jugadores con más partidos, goles y títulos conseguidos en la historia del Cacique.

En ese sentido, en entrevista con el sitio oficial de Colo Colo repasó su historia por el club y mencionó que, a pesar de estar activo como futbolista y no vestir esa camiseta en los últimos dos años, mencionó que “amo mucho al club y los voy a estar acompañando por el resto de mi vida”.

“Llegué en 1998, con 15 años. Fueros años espectaculares, con muchas más alegrías que tristezas que me dejaron marcado (…) Estoy contento de estar en la historia del club y haber dejado un legado. Solo espero que ese legado se mantenga por mucho tiempo”, mencionó.

Al ser consultado por el título que más recuerda, mencionó que fue “el 2006 en la final con Universidad de Chile, fue un año que me dejó marcado en muchos aspectos. El Estadio Nacional lleno, la manera en cómo se dio el partido y que no hubo otra final como esa. Creo que, para mí, esa temporada fue espectacular en todo aspecto”.

Pero eso no fue todo, porque también recordó su debut con la camiseta del Popular el 2002, año de la quiebra del club. “Ese año fue el inicio de una etapa para mí, la cual nunca pensé que sería exitosa para mí hasta el día que me tuve que ir”.

Además, aprovechó la oportunidad para mencionar que Humberto Suazo fue el jugador que más lo marcó en su carrera. “Chupete es una persona que admiro mucho, porque luchó mucho para estar donde llegó y verlo entrenar día a día me marcó mucho”.

Finalmente, fue consultado si se consideraba referente del club y expresó que “con el tiempo uno va asimilando esas cosas. Salí hace dos años del club y todavía siento que estoy ahí (…) Pienso que cuando pase un tiempo más podré decir que si me siento un referente, pero en estos momentos, donde todavía no he dejado el fútbol aún no me parece”, sentenció.

Fierro despidiéndose del Monumental. (FOTO: Agencia Uno)