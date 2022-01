Boca Juniors presionó a Colo Colo desde el inicio del partido que se está disputando en La Plata, ahogando mucho al Cacique que jamás pudo salir jugando. Así además encontró muchos espacios, los que aprovechó para abrir el marcador.

Así fue como cayó el gol de Diego González a los 10 minutos. Esteban Pavez y Vicente Pizarro brillaron por su ausencia en la mitad de la cancha, lo que el Pulpo aprovechó para quedar bien posicionado de frente al arco.

Maximiliano Falcón intentó ir a apurarlo, pero estaba fuera de la zona que un zaguero central debe tomar, por lo que no alcanzó a llegar a tiempo y el xeneize tuvo mucho tiempo para sacar el remate.

El derechazo que despachó fue imposible para Brayan Cortés, que voló para impedir la apertura de la cuenta pero no tuvo ninguna chance de tapar la pelota que entró muy ajustada junto al palo.

Los albos en el primer tiempo no pudieron profundizar, porque no encuentran a los jugadores veloces que tiene por las bandas y Gabriel Costa no ha tomado mucho la pelota para hacer jugar al resto del equipo.

De todas maneras, el encuentro le sirve a los albos para tomar ritmo internacional pues Boca Juniors ha demostrado estar muy bien físicamente a pesar de que es el primer encuentro que juegan tras la pretemporada.