Colo Colo y Universidad de Chile vuelven a verse las caras en la edición 190 del Superclásico. Albos y azules chocan este domingo en el estadio El Teniente de Rancagua en el derbi del fútbol chileno.

Mientras el Cacique llega como el líder exclusivo del Campeonato Nacional con 40 puntos, el Bulla están en el quinto lugar con 33 unidades. El partido será vital para que el equipo de Gustavo Quinteros se escape en la parte alta, aunque los pupilos de Esteban Valencia quieren acortar distancias y escalar en la tabla de posiciones.

El encuentro es el día domingo, pero este miércoles ya se dio el primer cara a cara. Fernando de Paul y Gabriel Suazo participaron de una conferencia de prensa en conjunto en la ANFP, aunque parece que el partido ya se está jugando.

Y es que a lo largo de toda la ronda de preguntas, los capitanes de Colo Colo y Universidad de Chile casi ni se miraron. Mientras respondían a la prensa, los dos se mantuvieron con la mirada al frente y sin interactuar entre ellos.

De hecho, el único momento en que se les pudo ver un poco más relajados fue al final de la conferencia, cuando se les pidió posar juntos. En primera instancia lo hicieron aunque de lejos, pero luego ante la presión de los fotógrafos se pararon uno al lado del otro con una sonrisa que taparon las mascarillas.

Eso sí, cabe destacar que pese a no existir mucho contacto entre ambos, no hubo mala onda ni mucho menos. No obstante, la seriedad con la que enfrentaron los micrófonos es también reflejo del poco tiempo que llevan ambos como capitanes, tomando el mando que dejaron Johnny Herrera y Esteban Paredes.

Colo Colo y Universidad de Chile animan la edición 190 del Superclásico del fútbol chileno este domingo desde las 16:30 horas. El duelo se llevará a cabo en el estadio El Teniente de Rancagua. ¿Quién saldrá como el vencedor?

Revisa el tibio saludo entre Fernando de Paul y Gabriel Suazo previo al Superclásico