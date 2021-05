Gabriel Suazo resalta su mayor orgullo con Colo Colo: "No descender va a marcar mi vida entera"

A sus 23 años, Gabriel Suazo ya se siente parte de la historia de Colo Colo y el empezar a portar la jineta de capitán en esta temporada del Campeonato Nacional es una consagración personal muy satisfactoria que lo llena de orgullo al representar la institución en la que se formó como profesional.

Para el mediocampista el momento que más tiene presente en su carrera es lo sucedido en la pasada campaña, en la que se salvaron del descenso en el Cacique en un partido difícil de olvidar para sus protagonistas ante Universidad de Concepción y así lo confesó en una entrevista en Twitch en el canal de Elviejodelsaco.

Al ser consultado sobre el título que más recuerde, prefirió ese momento sobre cualquier otro. "Para mí eso es lo más importante, a pesar que no va a salir en ningún lado que tengo esa copa de quedarme en primera, pero eso va a marcar mi vida entera no tan solo como futbolista sino como persona", afirmó.

"No me gustaría que ningún colega, que ningún amigo, pase por esa situación no tan solo para mí sino para mi familia y más en el club en el que estamos que jamás que en sus largos 100 años casi de historia que tiene ha pasado por ese momento. Para mí ese es uno de los triunfos más importantes a nivel de crecimiento como persona", añadió.

Una de las grandes motivaciones a nivel individual de Gabi Suazo con Colo Colo fue su familia. "Me dan cariño en los momentos difíciles por más que yo la pasé mal. Si yo lloré varias veces al llegar acá a la casa, ellos se han aguantado porque era un momento muy complicado para todos".