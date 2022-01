Gabriel Costa es uno de los mejores jugadores de Colo Colo en el último año y eso volvió a demostrarlo en Concepción, al destacar en la final de la Supercopa ante la Católica. Además lo cambiaron de posición, jugando como extremo por izquierda.

Luego del campeonato, conversó en TNT Sports y señaló que "la mitad del país está feliz. El título es para la familia colocolina. Es importante arrancar con un título, eso siempre será más importante que la preparación", comentó.

Luego el seleccionado peruano añadió que "se viene un año complejo, apretado y nos va a servir para el Campeonato Nacional este título. Seguimos con el desarrollo de nuestro juego, hicimos buena pretemporada, estamos bien física y mentalmente, tenemos una alta intensidad, presionamos bien, defendemos bien y ni hablar de atacar".

Sobre su alto nivel, no quiso tirarse flores. "No tengo responsabilidad de nada, el que juegue lo hará bien, el que entre anda bien, es una armonía de equipo. Me siento feliz", confesó.

Además comentó que la posición por izquierda la asumió con mucha humildad. "Hubo un problema que después se van a enterar, por motivos tácticos del DT me puso ahí pues no es mi puesto por izquierda, pero trato de hacerlo al 100% para que a Colo Colo le vaya bien", indicó.

Finalmente comentó que "vamos a seguir preparándonos para lo que viene, tenemos que estar bien", prometiendo que será un buen 2022 para el elenco colocolino.

Costa ahora viajará a Perú, donde se integrará al entrenamiento de la Selección del Rímac, que tiene altas probabilidades de clasificar al Mundial de Qatar. En esta fecha doble, jugará ante Colombia y Ecuador.