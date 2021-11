Braulio Leal fantasea con dos jugadores en caso de ser DT: "Me gusta mucho Gabriel Suazo y Víctor Méndez"

Tras el final de temporada en Primera B varios jugadores están tomando determinaciones sobre el futuro de sus carreras. Uno de ellos y que tomó la más crucial fue Braulio Leal, quien a los 39 años decidió dejar el fútbol profesional con la camiseta de Magallanes.

A través de sus redes sociales el experimentado mediocampista formado en Colo Colo publicó una emotiva carta de despedida, en la que aprovechó de contar su historia y agradecer a la gente que lo acompañó en su carrera.

Este jueves en diálogo con Redgol, el ex jugador de Colo Colo, Unión Española, O’Higgins y Audax, entre otros, entregó detalles sobre los nuevos planes que tiene pensado para su nueva vida alejada de las canchas. “He tenido acercamientos de algunos cuerpos técnico que quieren que me integre a sus filas y la posibilidad de trabajar en el fútbol formativo de un club”, confesó Leal.

Braulio Leal y un futuro como entrenador

Vislumbrando una posible chance de emprender las riendas a ser director técnico en algún equipo nacional, el Chapa Leal tiene claro quienes serían esos jugadores que le gustaría dirigir. “Me gusta mucho Gabriel Suazo, un jugador que creció mucho en Colo Colo, y Víctor Méndez (Unión Española) me encanta, porque tiene un potencial increíble”, declaró el ahora ex futbolista.

En ese sentido, para Braulio Leal lo fundamental en un jugador es tomar buenas decisiones y lanzó un pedazo de la mítica frase de Juan Román Riquelme, "de correr, corremos todos”, expresó el nacido en Santiago, que adémas afirmó que tipo de jugador necesita. "Voy a requerir jugadores que tomen buenas decisiones, inteligentes. Siempre tienes que tener a futbolistas que lean bien el juego", declaró Leal.

Asimismo, el volante nacional también tuvo palabras para su filosofía de juego y lo que él buscaría entregar en su equipo. “Me gusta jugar con tres en punta y extremos bien abiertos. Pero, obviamente uno se tiene que adaptar al contexto en el que está. Si no tengo los jugadores, no puedo, tengo que adecuarme”, explicó.

Finalmente, Braulio Leal se dio el tiempo para reconocer cual ha sido la mejor anotación en toda su carrera. “Por complejidad el gol que hice en el Monumental (desde el centro de la cancha) jugando por Magallanes no sé si lo pueda volver a repetir. Pero me gusta mucho el de Collao por el contexto que se vivió y me la prepara Zamorano, qué puedo pedir más que eso", cerró Leal recordando la anotación marcada por Colo Colo.