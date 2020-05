Felipe Flores sueña con volver a Colo Colo y dispara: "La U no gana en el Monumental por un tema psicológico"

Muchas veces querido, muchas veces odiado, lo cierto es que Felipe Flores se ha vuelto un especialista a la hora de hablar de Colo Colo. El delantero de Deportes Antofagasta se ganó un lugar en el corazón de los hinchas con sus goles, pero también con sus polémicas contra la U.

En conversación con el CDF, el atacante recordó su paso por los albos y no escondió sus ganas de volver. "Siempre voy a querer regresar, le tengo un cariño muy especial a la institución. Y si el día de mañana está la posibilidad de volver, bienvenido sea. Pero si no, no me pondré triste".

FF17 no dejó pasar la oportunidad y al ser consultado por el invicto del cacique en su cancha con los azules, señaló que "tuve la oportunidad de conversar con un jugador de la U que jugó contra Colo Colo en el Monumental y me decía que al ir, motivados, con un buen momento, con estadios en contra... pero que pasaba algo que no sabía decir".

"Creo que pasa por un tema psicológico que no puedan ganar en el Monumental. Han salido campeones de Sudamericana, le ganaron a brasileños, argentinos… No sé qué pasará, pero creo que es un tema psicológico", agregó.

Además, Flores se mostró agradecido del cariño de los hinchas de Colo Colo. "Es raro, hasta el día de hoy se publican o me etiquetan en Instagram en goles con Colo Colo. Siempre fui hincha, hice mi carrera y casi toda mi vida en el Monumental. Desde los 10 que hice el proceso y uno se va encariñando con la institución".

"Los momentos más lindos que tengo en mi vida son gracias al fútbol y el 80% lo vivi en Colo Colo, por eso uno le tiene un cariño especial, de defender al club del que uno es hincha. En el camino quedaron compañeros míos, pero no cumplieron el sueño que cumplí yo y que la gente valora", sentenció.