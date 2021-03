Felipe Campos: "Jaime Valdés siempre quiere volver a Colo Colo"

Felipe Campos se ha convertido en pieza relevante para el Colo Colo de Gustavo Quinteros. El defensor será titular este sábado ante Unión La Calera, partido al que el Cacique llega sin el suspendido Maximiliano Falcón ni el lesionado Matías Zaldivia.

"En lo personal me siento muy conforme y tranquilo con la responsabilidad que me tocará. A los demás los veo entrenando de muy buena manera", aseguró el ex seleccionado este mediodía en el estadio Monumental.

Pero la ausencia de defensas de mayor experiencia se agrava con la partida de Julio Barroso, por lo que el cuadro albo apostará a la juventus. "Somos un equipo muy joven y lo principal es que debemos tener ganas. Hay que demostrar por qué estamos en Colo Colo", subrayó.

En cuanto a los referentes que partieron, el zaguero asume que "obviamente nunca me va a gustar que se vayan amigos que jugaron conmigo al lado. Voy a cumplir cinco años y estuve siempre con Julio (Barroso), por eso duele un poco".

"Pero siempre hay jugadores en todas las posiciones. En el fútbol esto pasa, un jugador está muchos años, pero se tiene que ir. Son situaciones que ve el técnico y la dirigencia", puntualizó el formado en Palestino.

De cara al próximo sábado, Colo Colo evalúa la inclusión de uno o más juveniles. Jeyson Rojas puede ocupar una posición en el centro de la zaga o pueden integrar el equipo otros hombres de proyección como Bruno o Daniel Gutiérrez.

Felipe Campos se ha convertido en el defensor más requerido por Gustavo Quinteros. Foto: Agencia uno

El regreso de Jaime Valdés a Colo Colo



Consultado por el deseo que expresó Jaime Valdés por regresar a Colo Colo, Felipe Campos prefiere hacerlo extensivo. "Me gustaría que vinieran todos los que jugaron conmigo. Jaime Valdés es un muy buen jugador", manifestó el zaguero.

"Él siempre quiere volver, sentir la presión, al hincha. Es un jugador que sirve al equipo, pero si respondo que sí me gustaría que volviera Jaime, creo que tendría que responder por todos", completó el defensor colocolino.

