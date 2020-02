Fallo sobre los incidentes en el Estadio Monumental está en acuerdo y se conocerá en los próximos días

Este martes llegó hasta las dependencias de la ANFP, Harold Mayne Nicholls para defender a Colo Colo a causa de los hechos acaecidos a propósito del partido entre los albos y Universidad Católica y que terminó abruptamente luego de que Nicolás Blandi fuera alcanzado por una bengala.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP ya estudió todos los hechos, tomó en cuenta la denuncia y el informe del árbitro, escuchó la defensa y tiene listo el fallo hasta con la posible sanción para el Cacique, pero esta sólo se conocerá en los próximos días.

El Secretario del organismo jurisdiccional y ex árbitro, Alejandro Musa confirmó que "la causa quedó en acuerdo. El falló se redactará en los próximos días". Agregando que "cualquier sanción, si la hubiera, hay cinco días hábiles para apelarla, si eso no pasa no está ejecutoriada, por lo que no se puede cumplir".

Esto quiere decir que aunque el fallo contenga la prohibición de público en el Estadio Monumental, el sábado ante Universidad de Concepción sí pueden ingresar los hinchas al estar pendiente la apelación.