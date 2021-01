Fabián Estay: "Colo Colo tiene que poner más producto de gallina, tiene que poner más huevos"

El paso de Fabián Estay por Colo Colo fue muy bullado. El mediocampista se convirtió en uno de los pocos futbolistas que habían jugado en los tres equipos grandes de Santiago y su nombre quedó grabado. Hoy, desde México, quiere abordar la situación que vive el Cacique.

En conversación con El que Calla, Astorga por Redgol, Estay explica la crisis desde su óptica. "Sé que ha habido malas decisiones, que no se ha invertido de la manera correcta, no se planificó bien la pandemia, pero los jugadores tampoco aportaron", advierte el mundialista.

"Me parece que los jugadores tienen que poner un poquito más. Yo digo producto de gallina, que son huevos. Tienen que poner más huevos, vender caras las derrotas, saber la camiseta que están vistiendo, la del equipo más ganador e importante de la historia del fútbol chileno", arengó.

De todas formas, El Fabi piensa positivo: "Quiero pensar que Colo Colo se va a salvar, que habrá más compromiso de los jugadores, del técnico. Si hay jugadores que no andan, se tendrá que recurrir a los juveniles, que tal vez tengan más hambre que estos mismos muchachos".

Dudas sobre Jorge Valdivia



Aunque ha valorado su aporte futbolístico, Fabián Estay cree que Jorge Valdivia no tiene actualmente una regularidad que le permita marcar diferencias en el Cacique. El Mago llegó como refuerzo para la segunda rueda y ha jugado un partido.

"Se contrata nuevamente a Valdivia, que había demandado a Colo Colo, que aquí en México estuvo un año y prácticamente jugó casi nada; sin meterme en el tema de la calidad porque tiene una gran calidad pero está en la última etapa de su carrera", alertó.

Fabián Estay cree que los jugadores de Colo Colo deben dar más para evitar un histórico descenso para el Cacique. Foto: Agencia Uno

Palos para Gustavo Quinteros



Gustavo Quinteros también recibió leña, específicamente por el gesto grosero del partido ante Deportes Antofagasta y que le costó la expulsión. "Me parece que el técnico se termina equivocando, drásticamente", califica Fabián Estay.

Así mismo, el mediocampista retirado espera "que haya una sanción. Espero que la haya, no porque le desee el mal a alguien si no que porque hoy en día el tema social, de lo que está sucediendo, incita a la violencia. Hay que tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir".

"Quinteros tiene que ponerse más los pantalones, apretar más a los jugadores, que te puedan rendir mucho más, que se maten en la cancha y que el rendimiento sea parejo y en beneficio del equipo, no en lo individual. Están portando la camiseta del equipo más importante del fútbol chileno", completó el mundialista.