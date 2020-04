Ezequiel Miralles se confiesa: "Colo Colo es de los clubes más importantes que jugué en mi carrera"

Ezequiel Miralles fue uno de los grandes delanteros que deslumbró en el fútbol chileno entre 2008 y 2011. Pieza clave del Everton campeón con Nelson Acosta, en 2009 dio el salto a Colo Colo para ser nuevamente monarca del fútbol chileno.

En el mes de aniversario del Cacique, el ariete recordó su paso por el club albo y destacó la dupla con Esteban Paredes: "Colo Colo para mí es de los clubes más importantes que jugué en mi carrera. No solo por la importancia misma que tiene Colo Colo como club, sino que por todo lo que me ayudó en mi carrera. Estuve en el equipo más importante de Chile, lo que me permitió madurar como jugador y tengo muy lindo recuerdos del club.".

"Tuvimos dos años juntos, hicimos muchos goles juntos y es una pena que eso no se haya traducido en más títulos o en alguna cosa importante a nivel internacional, pero así es el fútbol. Me encantó compartir cancha con Esteban (Paredes) y estoy muy contento que un compañero como lo fuimos, sea el goleador del fútbol chileno y en algún gol contribuí para que eso ayudará. Tengo muy buenos recuerdos de Esteban", agregó en conversación con el club.

Miralles se retiró del fútbol profesional en 2018 en Liniers de Bahía Blanca

Por otro lado, Miralles agradeció el enorme cariño de los hinchas cuando lo recuerdan: "El cariño es permanente con el hincha de Colo-Colo, yo soy un agradecido de ellos, ya que hasta el día de hoy después de tantos años me siguen recordando y eso es gratificante. Siempre trato de responder esas muestras de cariño y a pesar del tiempo que ha pasado mucho, sigo presente y eso quiere decir que hice las cosas bien y seguramente mi recuerdo seguirá estando".

Finalmente, el Súper Mirage reconoció que le habría gustado volver al Cacique: "Me hubiese encantado, lamentablemente no se dio una búsqueda, pero entiendo que el fútbol tiene momentos y cuando yo quise volver no se dio y estoy feliz con haber estado dos años ahí, hacer las cosas bien y que la gente me recuerde con tanto cariño hasta el día de hoy".