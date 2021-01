Ex ayudante de Mario Salas revela el tormentoso conflicto mediático del Comandante en Colo Colo

Fernando Gutiérrez inicia su carrera como entrenador en solitario, luego de trabajar codo a codo con Mario Salas en Universidad Católica, Sporting Cristal y Colo Colo. Y a la hora de los balances, el paso por el Cacique es el que deja más puntos suspensivos.

"Sigo creyendo que Mario Salas es un muy buen técnico, de los mejores técnicos chilenos. Pero a nivel de opinión pública probablemente van a bajar sus bonos por las campañas de Colo Colo y Alianza Lima. Él probablemente tiene claro en qué ha fallado, qué cosas hizo mal en cada club y me imagino que va a retomar ese nivel más pronto que tarde", sentencia.

Salas venía precedido de ser campeón en Perú y Chile, pero no pudo replicarlo en el cuadro albo. "Para mí, lo que nos encontramos distinto en Colo Colo fue la exposición, que todos los días salieran noticias de Colo Colo, sean ciertas o no. Eso fue lo que no habíamos vivido antes", explica el entrenador.

En ese sentido, Gutiérrez asume que "un técnico a ese nivel tiene que entender eso, saber que van a llegar palos porque sí y por que no, y los futbolistas también tienen que saber que la presión es distinta, porque hay mucha gente exigiendo que las cosas se hagan bien. En equipos más chicos los errores pasan más inadvertidos".

- Hay una similitud entre Mario Salas y Reinaldo Rueda. A ambos les cambió el humor con los días en Colo Colo y la selección.

- Había momentos en que estábamos bien. El primer semestre fue relativamente bueno, estábamos cerca de Universidad Católica haciendo un juego efectivo, jugando bastante bien, y así y todo la figura de Mario era criticada.

"Probablemente eso en la cabeza de un entrenador, pusiste el ejemplo de Reinaldo Rueda y Mario, es algo raro. Empiezas a sentir que hay algo más. Que el equipo está rindiendo y aún así te están dando. Hay que ponerse también en esos zapatos y entender que el humor va cambiando por eso", explica Gutiérrez.

El eterno problema con los medios. "En Barcelona, el Tata Martino tenía más problemas con los periodistas que los jugadores. O ver a Luis Enrique cómo se chorea con la prensa. Y pasa en todos lados, así funciona el sistema. Lamentablemente hay que vender y a veces salen cosas que molestan a los entrenadores".

Fernando Gutiérrez, Mario Salas y Osvaldo Alegría comandaron a Colo Colo hasta marzo de 2020. Foto: Agencia Uno

- ¿Qué es lo que más molesta?

Lo que molesta es cuando se miente. Hay cosas que se debaten o que son opiniones, y hay que respetarlo. Pero cuando se inventan cosas, y esos inventos empiezan a hacer ruido adentro, es lo más complejo.

- ¿Se mentía en Colo Colo?

Yo trato de no contaminarme tanto, a veces leía cosas y pensaba que querían hacer polémica de algo que no es cierto. Inventan una alineación y dicen por qué dejas fuera a este jugador o por qué pones a este, y ni siquiera es cierto. Eso causa un poco de molestia. Luego llega el futbolista al otro día, pensando que lo sacaron. Tuvo un mal día, se enojó con la señora y los hijos, llega enojado y... ¡no estaba fuera del equipo! Suele pasar.

- En Colo Colo es difícil dominar todo.

- Creo que no se puede controlar y hay que entender que es así. La forma es entender que hay muchas cosas que no se van a poder manejar, cosas que se van a filtrar, cosas que se van a inventar desde afuera y que eso no está en las manos de uno. Hay que enfocarse en el trabajo de uno, en el rendimiento de los futbolistas y en obtener buenos resultados.

La crítica lucha contra el descenso



Fernando Gutiérrez reconoce que no se habló de descenso al confeccionar el plantel de Colo Colo en la presente temporada. "A comienzos de año no se sabe (si vas a pelear el descenso). Le pasó a la U un tiempo atrás, porque con los resultados va cambiando el objetivo. Pero los futbolistas y los entrenadores tienen que saber adaptarse a la competencia. El fútbol es el mismo, los rivales son los mismos y tienes que estar capacitado para los dos escenarios".

Pero las consecuencias han sido duras. "Esto pasa por los malos resultados y un montón de cosas. Cuando salimos, el equipo no estaba en puestos de descenso. Después de eso asumió Gualberto (Jara) y en las primeras fechas tuvieron cierto repunte, pero después no obtuvieron muchos puntos, se fueron enredando y en un equipo grande como Colo Colo debe costar aceptar esa mala posición en la tabla", advierte el entrenador.

"Ahí hay que reinventarse rápido y cambiar el chip, porque las presiones son distintas, la presión mediática es enorme y quizás eso es lo que le cuesta llevar al futbolista", completa el ex ayudante de Mario Salas.