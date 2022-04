Esteban Pavez no se conforma con el buen triunfo de Colo Colo contra Alianza: "Nos echamos atrás en el segundo tiempo y eso me deja molesto"

Colo Colo sigue firme en la Copa Libertadores 2022 y con triunfo por 2-1 frente a Alianza Lima por la segunda fecha del Grupo F se mantiene con canasta completa: seis unidades para seguir en la cima de la tabla.

Uno de los goles del Cacique fue obra de Esteban Pavez, que metió un misilazo desde la media luna tras una gran jugada de Gabriel Suazo. El volante destacó el momento copero del cuadro albo que en paralelo es líder del Campeonato Nacional.

“Segundo triunfo, estamos muy contentos, queríamos ganar los dos primeros partidos. En el segundo tiempo no sé por qué nos echamos atrás, no le encuentro explicación, eso me deja molesto. Tenemos que mejorar eso si queremos avanzar de ronda, pero estamos contentos porque ganamos en casa”, dijo Pavez.

El volante agregó que “queremos mantener ese ritmo los 90 minutos. Después del segundo gol ellos pusieron tres puntas, nos echamos atrás y tuvieron una o dos claras, pero nos perdimos muchas, si hacíamos un gol antes se acababa”.

Esteban Pavez sentencia: “vamos partido a partido, hoy pensamos en éste y ahora ya vamos a pensar en Cobresal, hay que mantener la punta y de ahí viene Católica”.

Precisamente, ahora Colo Colo vuelve al modo competencia nacional y este domingo recibe a Cobresal por la fecha 10. El 24 de abril será visita contra Universidad Católica en el clásico.