Esteban Paredes se emociona con el reconocimiento en cancha de un joven rival: "¡Qué rico jugar contra ti!"

Esteban Paredes se robó la película en el partido que cerró la última jornada del Campeonato Nacional de Primera B -o Ascenso, como se llama ahora- entre Coquimbo Unido y Deportes Santa Cruz, disputado en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Es que el ex delantero y capitán de Colo Colo fue autor de dos goles en la expresiva victoria por 7-1 de los aurinegros, marcada por una quincena de bajas en el cuadro local, producto de un brote de covid en el plantel le que obligó a jugar con un puñado de juveniles y suplentes.

A los 40 años, Paredes no sólo fue la figura del partido, si no que además recibió el cariño permanente de sus improvisados rivales, muchos de los cuales ni siquiera tenían la mitad de la edad del artillero y hacían su debut a nivel profesional.

Por eso, El Tanque fue generoso en el reconocimiento. "Una mención importante para los chicos que enfrentamos. De una situación muy desagradable, hicieron una experiencia muy linda para ellos", sentenció en diálogo con TNT Sports.

"Un chico me dijo 'qué rico jugar contra ti', y me recordó mis comienzos" Esteban Paredes

"Nos costó mucho en los primeros minutos. La verdad es que las ansias de ellos por jugar eran lo más importante, y ante un equipo con jugadores que actuaron en equipos grandes, en selecciones, así que quiero hacer la mención para los muchachos", rubricó el crack.

Por eso, Paredes vivió una noche especial en la que recordó sus inicios. "Como todo chico, lo único que quiere es jugar y demostrar. Se los dije dentro de la cancha. Un chico me dijo 'qué rico jugar contra ti', y me recordó mis comienzos", relató el delantero.

"Le dije que disfrutara independiente del resultado, que disfrutara las primeras citaciones. Lo único que tiene que hacer es disfrutar porque le queda un camino. Debe haber tenido 17 o 18 años, le quedan veinte más de camino, así que es lo único que le puedo decir", puntualizó.

Esteban Paredes es uno de los doce goleadores de Primera B, con tres anotaciones en Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno

Esteban Paredes y sus problemas físicos



Luego Esteban Paredes subrayó las condiciones que enfrentaron los jóvenes, "porque no es fácil para ellos. No venían entrenando, solamente por Zoom, más de un año y medio. No ha podido reactivarse lo de cadetes. Hicieron un esfuerzo enorme, con calambres", valoró.

Finalmente, el ariete asumió sus inconvenientes físicos. "A mis 40 años siempre van a haber dolores y el jugador siempre debe estar dispuesto a entrenar y jugar con dolor. Es parte de mi vida, de la vida de muchos futbolistas", coronó el histórico artillero.