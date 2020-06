Esteban Paredes quiere a Claudio Bravo en Colo Colo: "Uno como colocolino quiere que vuelva"

"Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé", fueron las palabras de Claudio Bravo, quien sembró el temor en algunos hinchas colocolinos.

El portero del Manchester City es recordado con mucho cariño por hinchas del Cacique, quienes recuerdan como si fuera hoy la tanda de penales del año 2006 con Universidad de Chile.

Esteban Paredes en Colo Colo

Uno que se sumó a las peticiones para que Claudio Bravo vuelva a Colo Colo es Esteban Paredes. El goleador quiere ver al bicampeón de América en el Cacique, pero en el caso que no se de, también lo entiende.

"Uno como colocolino quiere que Claudio Bravo vuelva y se retire en Colo Colo. También hay opiniones diferentes de su señora, él mismo, su familia, pero el tiene que decidir y la decisión que tome será respetable", explicó a Radio Cooperativa.

El delantero también habló de la posibilida de volver al fútbol en julio, pese a que ellos aún no entrenan. "La verdad es que he estado en contacto directo con el Sifup y abogados que son externos a la ANFP. Hay que esperar al Ministerio de Salud que nos de el sí para entrenar y volver al campeonato. Está muy atrasado por el tema de la pandemia y esperemos que por el bien de todos esto pase", explicó.

Para finalizar, Esteban recordó su Mundial con Chile. "He estado viendo mucha televisión y han repetido harto el partido. Uno se pone melancólico por los años y uno recuerda la importancia de haber jugado un Mundial. Un orgullo y es algo muy lindo", sentenció.