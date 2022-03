Colo Colo intenta dejar atrás la derrota ante Huachipato y busca levantarse en el partido más importante del año. Este domingo desde las 12:00 horas, el Cacique enfrenta a Universidad de Chile en el estadio Monumental en la edición 191 del Superclásico.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros recibe en su casa a su archirrival con la misión de estirar el invicto de 20 años sin derrotas. Aunque hay preocupación en los hinchas ante el mal momento que vive el club y que ha quedado reflejado en su poca efectividad frente al área.

Así lo reconoció este jueves Gabriel Suazo, quien en conferencia de prensa en la ANFP aseguró que el plantel hizo una dura autocrítica. "Tenemos que mejorar en varios aspectos de nuestro fútbol. Sabemos que si bien no hemos hecho partidos bajos, tampoco hemos estado al nivel que nos caracteriza, en el que debemos estar siempre".

De hecho, el capitán de Colo Colo recalcó que están enfocados en volver a festejar ante la U. "Trabajamos con humildad para entregar todo al máximo y conseguir los tres puntos, que para nosotros son muy importantes".

Respaldo a los lanzadores de penales en Colo Colo

Colo Colo no ha estado fino frente a las porterías en este 2022 y reflejo de ello es lo que ha ocurrido con los penales. Solo en este torneo, el Cacique ya ha desperdiciado dos de tres oportunidades que ha tenido desde los 12 pasos.

Ambos fallos le terminaron costando caro al equipo, ya que ante Audax Italiano terminaron empatando cuando tuvieron el triunfo, mientras que con Huachipato se llevaron una derrota. La situación preocupa en el Monumental, pero pese a ello hay apoyo a sus jugadores.

Gabriel Suazo señaló que los penales "son ocasiones que nos creamos, para que haya uno tenemos que generar la oportunidad. Por ese lado es importante". Tras ello, le dio un espaldarazo a sus compañeros encargados de los lanzamientos.

"Para que se te vaya un penal, debes tener la valentía de patearlo. No todos la tienen. Lamentablemente nosotros hemos tenido esa mala racha con los penales, pero tengo la confianza de que cualquier compañero que se sienta con confianza para patear, va a ir con todo para que así sea", enfatizó.

Al cierre, Suazo insistió en que el plantel se cuadrará con quien remate, logre anotar o no. "Nosotros lo entrenamos, practicamos, pero en la cancha se toman decisiones que pueden ser acertadas o no. Le damos la confianza en ese momento, sea quién sea puede patear. No tengo dudas de que si llega a volver a haber un penal, quien sea, se le haya ido o con gol, irá con la confianza y nuestros compañeros apoyarán desde atrás".