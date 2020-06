"Es una burrada": MisterChip le pega con todo a la ANFP por descontarle un gol a Esteban Paredes

El récord goleador de Esteban Paredes está dejando la grande en el fútbol nacional. Luego que la ANFP ratificara que el delantero de Colo Colo tiene un gol menos, muchos han salido a dar su opinión al respecto. Incluso desde Europa.

MisterChip, reconocido estadístico del balompié mundial, abordó la polémica por la anotación del ídolo albo. A través de su cuenta de Twitter, no anduvo con cosas y se le tiró con todo al ente rector del fútbol chileno por su decisión.

"Eso es una burrada", comenzó explicando. "Tú puedes cambiar el resultado de un partido por una irregularidad, pero si el partido no se repite, las alineaciones y goleadores son intocables. Si un partido acaba 1-0 con gol de Pepe y se cambia el resultado a 0-3, Pepe sigue siendo el goleador del partido", agregó.

Pero el español no se detuvo ahí e insistió en que, al no jugarse otra vez el duelo, a los autores de goles no se les debe perjudicar. "Salvo que se repita, el partido del 1-0 y del 0-3 es el mismo. Se cambia el resultado por una irregularidad, pero quien jugó ese partido, jugó ese partido y quien marcó en ese partido, marcó en ese partido. Solo una repetición anula por completo un partido ya disputado".

Luego de anotar ante Universidad de Chile, Colo Colo realizó una tremenda celebración para Esteban Paredes. Una que ahora quedaría en nada. Foto: Agencia Uno

La polémica de seguro seguirá dando que hablar. Por su parte, Esteban Paredes dijo estar tranquilo con la situación y que, para él, las cosas no cambian en nada.