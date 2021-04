Enorme promesa del fútbol uruguayo revela que casi llegó a Colo Colo: "No me sentía preparado"

Colo Colo se las rebuscó en el último mercado de fichajes y las novedades se han extendido más allá del cierre de los libros de pases. Es el caso de Santiago Cartagena, promisorio mediocampista uruguayo que estuvo cerca de llegar al Cacique.

Así lo reconoció el propio jugador en conversación con radio Sport890. "Me llegó una propuesta de Colo Colo pero no me sentía preparado. La opción de Brasil la desechamos porque capaz no podía venir al Sudamericano", declaró el volante de 18 años.

Cartagena debutó con la camiseta de Nacional de Montevideo en 2020, y ya acumula diez partidos oficiales, la mitad nada menos que en la última edición de la Copa Libertadores. Es uno de los jugadores de mayor proyección de la nación oriental.

Por esta razón, saltó a préstamo al Montevideo City Torque, filial del City Group que lidera Manchester City, y que pagó 300 mil dólares por un préstamo por dos temporadas con opción de compra tasada en 1,2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase.

Santiago Cartagena posa junto a Álvaro El Chino Recoba, orgullo de la cantera de Nacional de Montevideo. Foto: Club Nacional

Una negociación similar pudo haberlo acercado a Colo Colo, donde no ocuparía cupo de extranjero por ser un jugador de categoría juvenil, un caso similar al que personificó ek argentino Pablo Solari, figura de la salvación del descenso del Cacique en el último campeonato.

Colo Colo visitará este sábado a Ñublense de Chillán por la sexta fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo debe sortear una veintena de bajas después de la confirmación de 17 contactos estrechos y un contagio por covid.