Colo Colo sale a jugarse su opción de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores este miércoles contra Fortaleza. Al Cacique solo le sirve ganar para seguir con vida en el torneo continental, ya que una derrota significará la eliminación y el primer fracaso de la temporada.

Pase lo que pase, en los albos tendrán que comenzar a tomar decisiones. El plantel titular ha sentido el desgaste de la temporada y en la banca, si bien los juveniles destacan, casi no hay más variantes que apoyen la idea de juego.

Es así como, con el final de la primera rueda a la vuelta de la esquina, ya se piensa en refuerzos. En Colo Colo no quieren repetir los errores que le terminaron costando el título la temporada pasada y esperan contar con jugadores para pelear en todos los frentes.

Así lo dejó claro este martes Gustavo Quinteros, quien en conferencia de prensa recalcó la necesidad de sumar nuevos nombres al plantel.

Gustavo Quinteros quiere refuerzos en Colo Colo para pelear en todos los torneos

Colo Colo es el líder del Campeonato Nacional, tiene chances de estar en Copa Libertadores o Copa Sudamericana y deberá defender el bicampeonato de la Copa Chile. Los desafíos por delante no son menores, por lo que hablar de refuerzos comienza a ser cada vez más importante en el Monumental.

"El objetivo nuestro es claro y es tratar de salir campeón nacional. Se han ido un montón de jugadores, fueron muchos más lo que se fueron que los que llegaron. Ahora, en la apertura del libro de pases, debemos incorporar jugadores", dijo el DT.

"Tienes la Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Chile y Campeonato Nacional. Tenemos un montón de juveniles y me parece bárbaro, con un futuro enorme, pero ojalá sigamos en Copa Libertadores para competir en los tres torneos al máximo. Para eso, necesitas incorporar jugadores", agregó.

Al ser consultado por las zonas a cubrir con refuerzos, Gustavo Quinteros optó por no entrar en detalles y se limitó a señalar que "uno siempre tiene que hacerlo o cambiar piezas que no tienen participación, que no estuviesen en su mejor nivel. Hay que darle la posibilidad de que busque una oportunidad en otro club. Tenemos que fortalecernos".

De hecho, el técnico albo recalcó que todo responde a la necesidad de pelear títulos. "Cuando faltan varios jugadores, a veces se siente y a veces no. Si seguimos en Libertadores o Sudamericana, sería espectacular. Este Colo Colo puede avanzar".

"Tienes que pensar en tres torneos y tenemos que incorporar o cambiar para fortalecer algunos sectores. No voy a hablar de qué zonas, pero sí es necesario, uno lo ve con el correr de la temporada. En algunos lugares tenemos de sobra y en otros hay que hacerlo", cerró.