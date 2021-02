Famoso gamer confunde a Colo Colo con grupo extremista: se molesta y no le manda saludos al Cacique

Raúl Álvarez Genes, más conocido como Auron, es un famoso youtuber español con 10,4 millones de suscriptores en su canal y millones de visualizaciones en sus videos.

En una emisión de Twitch de este pasado jueves, Auron emitía en vivo una partida de Among Us cuando tuvo un pequeño desliz que tiene que ver con Colo Colo.

Un fans chileno le envió una arenga para el Cacique y el gamer, que no tiene por qué saber del fútbol nacional, confundió a Colo Colo con un grupo terrorista en un curioso momento que se ha viralizado.

“Aguante Colo Colo… oye no, ¿a ver, qué es eso? No me hagáis enviarles saludos a grupos terroristas ni nada, lo pido por favor”, sentenció Auron medio desencajado.

Cabe recordar que Colo Colo está a la espera del duelo del domingo como visita contra O’Higgins, por la última y 34° fecha del Torneo Nacional. Los aún no se libran de la liguilla de promoción a la Primera A y buscarán sentenciar su permanencia en Rancagua.