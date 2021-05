El enigma de Óscar Opazo en Colo Colo: Quinteros evaluará cambio de posición para su regreso

Colo Colo tiene dos semanas para preparar su próximo desafío, la visita a Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional, y sacudirse la sorpresiva derrota ante Palestino en la última jornada de la Primera División.

Y será espacio para la prueba en el laboratorio de Gustavo Quinteros, quien contará con el regreso de los lesionados Carlo Villanueva y Martín Rodríguez, además de la puesta a punto del experimentado lateral Óscar Opazo.

El Torta, ex seleccionado y que pasó por el quirófano por un corte de ligamentos en la rodilla, espera regresar a las cachas cuanto antes, pero hoy se encuentra con un rival de lujo por el puesto: nada menos que el joven Jeyson Rojas.

Así lo vislumbra Edson Figueroa, en la tribuna de Redgol en La Clave. "Torta Opazo es lateral derecho, pero en Wanderers tuvo muchas campañas por la izquierda, al igual que en Colo Colo", recordó el panelista del espacio radial de cada día a las 7:00 AM.

"Jeyson Rojas es inamovible. Es el Sub 20 del equipo y por fútbol es titular". Edson Figueroa

Por esta razón, el analista cree que Opazo probará con el otro perfil. "La falta de zurdos es un gran problema en Colo Colo y en el fútbol chileno, por lo que Opazo, recuperando el nivel y jugando por la izquierda tiene más posibilidades de volver a una nómina", vaticina.

Esto, también, porque su reemplazante ha estado a la altura de las circunstancias. "Rojas en inamovible, es el Sub 20 del equipo y por fútbol es titular. Me parece que Opazo por la derecha no va a jugar", complementó Figueroa.