Edmundo Valladares, presidente del CDyD Colo Colo: “Es el momento para que el general director Mario Rozas dé un paso al costado”

El presidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo se refirió a la muerte del hincha Albo a las afueras del Estadio Monumental.

Continúan las declaraciones por la muerte del hincha de Colo Colo, Jorge Mora Herrera, quien falleció la noche de este martes, junto al Estadio Monumental, luego de ser atropellado por un camión de Carabineros.

En ese sentido, el presidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo, Edmundo Valladares, se refirió a esta situación pidiendo la salida del general director de Carabineros Mario Rozas.

“Nos demuestra que el accionar de Carabineros está totalmente descontrolado, es desproporcionado. Sentimos nosotros, que después de todos estos meses que han transcurridos no hay más oportunidades. Creemos que es el momento para que el general director Rosas dé un paso al costado definitivamente”, parte señalando.

Agrega que “sentimos que no se ofrece ninguna garantía para la gente, por el accionar que se está llevando acabo. Nosotros nos hemos puesto a disposición de la familia de colocolino fallecido, queremos estar con ellos, acompañarlos en todo lo necesario, lo jurídico, en dar toda la compañía necesaria. Sentimos nosotros que es nuestra obligación como Club Social y Deportivo de Colo Colo”.

No se quedó solo ahí, porque se refirió a los actos de violencia que se han visto los últimos meses en las calles de todo el país. “Esta situación no es un hecho aislado en el contexto país que se ha vivido muy duro, que es un contexto que es inaceptable, que le ha costado la vida a otras personas muy cercanas de la institución como Alex, socio colocolino de la comuna de Maipú, Gustavo Gatica, socio colocolino que perdió su visión por completo después de ser impactado por perdigones. Son cosas que hemos vivido muy de cerca y nosotros estamos en la postura de que tiene que existir una decisión mayor. Sentimos nosotros que no puede seguir en sus funciones el general director de Carabineros”.

“Hay una investigación, pero hay un hecho evidente que los abogados pueden profundizar. Hay imágenes bastantes claras, entendemos que ha sido formalizado por cuasidelito de homicidio el conductor del camión. Pero nosotros creemos que hubo una acción preparada de antes, sabíamos que incluso habían llamados a manifestarse en las cercanías del estadio Monumental. En ese contexto, Carabineros utilizó un operativo totalmente desproporcionado, operativo que no se condice con un partido con más de 35 mil personas ayer, un partido en el que la gente se expresó, disfrutó de un triunfo de Colo Colo, que finalmente queda como una anécdota. Era un partido que se había desarrollado sin inconvenientes. Es una situación inaceptable y sentimos que se debe tomar una medida ejemplificadora y que, en este caso, ya no pueden ser solo responsabilidades del conductor de camión, sino que debe ser una responsabilidad a nivel institucional”, volvió a reiterar.