Colo Colo presentó a sus refuerzos en Argentina, entre los que destaca Cristián Zavala. El joven jugador arriba procedente de Melipilla, donde fue una de las revelaciones del torneo gracias a su habilidad y velocidad para jugar por una banda.

En su arribo, demostró que tiene claro que llegar al Monumental es una presión mayor, a lo que no le hace el quite pues asegura conocer perfecto las pretensiones del Cacique, debido a su paso como juvenil en los albos.

"Yo hice las inferiores acá y nos enseñaron a ganar todo, a salir campeón en todo. Así que esas son mis prioridades acá en Colo-Colo", comentó de entrada demostrando mucha personalidad.

Zavala también se refirió al puesto en la cancha donde más le gusta jugar. "La posición donde me siento más cómodo es de extremo, ya sea por derecha o por izquierda. Todo el campeonato pasado lo hice por izquierda y cuando me tocó ir a la Selección lo hice por derecha, pero creo que por izquierda me acomoda más", detalló.

Y por la izquierda es justamente donde lo tiene proyectado Gustavo Quinteros, puesto en el que Colo Colo quedó cojo luego de la salida de Martín Rodríguez. En ese sector, tendrá lucha con el joven Alexander Oroz, que el 2021 estuvo a préstamo en Iquique.

El futbolista también se refirió a lo que es su proyección en la Roja. "Sobre la selección, quiero seguir en la nómina y sumar minutos, eso es lo que quiero. Para estar en la Selección, primero que todo tengo que jugar. Así me lo gané en Melipilla, jugando, acá hay mucha competencia y debo ir paso a paso", finalizó.