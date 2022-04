Colo Colo recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental esta tarde y los ánimos ya están encendidos para el duelo entre los clubes hermanos. Uno que ya elegió a un posible ganador para la jornada fue el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño.

En el programa deportivo de Radio Agricultura, Caamaño le puso fichas a un triunfo albo en el Monumental por Copa Libertadores. "Colo Colo gana fácil. No significa ganar 4-0, puedes ganar 2-0 de manera muy fácil. El trámite va a ser sencillo para Colo Colo", dijo el comentarista.

Además, Caamaño comentó su preferencia por mantener a Matías Zaldivia en la línea defensiva. Ante la posibilidad de posicionar a César Fuentes como defensa central, el periodista expresó: "Yo mantengo a Fuentes de volante. En un partido de estas características, con un rival que casi no hará daño, Zaldivia tiene que sumar 90 minutos ahora".

Por su parte, Manuel de Tezanos expresó preocupación por los errores de Zaldivia. "En este caso me quedo con Fuentes de central. Confío que Colo Colo no perdería tanto su funcionamiento. A mi lo que me preocupa de Zaldivia son sus errores. No dudo de su capacidad y jerarquía, pero lamentablemente viene cometiendo errores en forma consecutiva", expresó.

Colo Colo y Alianza Lima saltan a la cancha a las 18:00 horas por una nueva fecha de Copa Libertadores. El conjunto albo llega como el puntero del grupo F, mientras que Alianza viene de una derrota en casa ante River Plate.