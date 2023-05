Boca Juniors quiere amargarle la fiesta a Colo Colo en el estadio Monumental. Este miércoles los Xeneizes visitan al Cacique en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, en un duelo donde definirán al líder del Grupo F.

Ambos elencos llegan al encuentro como los punteros con cuatro unidades, por lo que buscarán los tres puntos que les permitan acercarse a la clasificación a octavos de final. Jorge Almirón llega con confianza tras la victoria ante Racing y, como dice el dicho, aplicará el clásico "Equipo que gana, repite" en su formación.

El técnico decidió no mover el tablero y apostar por el once que le devolvió la sonrisa en la Liga Profesional de Argentina en la última fecha. Aquel once tiene con opciones a Sergio Romero en la portería y a Luis Advíncula como extremo.

Pero esos no son los únicos puntos a destacar. Valentín Barco, una de las jóvenes figuras de Boca Juniors, se perfila como titular en el fondo del gigante trasandino.

Quien no estará presente en el encuentro y se bajó del avión a última hora fue Luca Langoni. El extremo estaba en la última parte de su recuperación y apuntaba a estar contra Colo Colo, pero sintió una molestia en la práctica de esta mañana y el cuerpo médico decidió dejarlo en Argentina para que se haga los exámenes correspondientes.

De esta forma, se espera que la formación de Boca Juniors sea con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luis Advíncula, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Colo Colo sale a buscar tres puntos de oro en su lucha por meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. De ganar este miércoles, el Cacique quedará como puntero del Grupo F y se jugará su lugar en la próxima ronda en las últimas tres jornadas.

Revisa la tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores 2023