Ayudante de Mario Salas revela qué pasó con la opción de que Zampedri llegara a Colo Colo

Colo Colo contrató el año pasado a Nicolás Blandi como la gran figura de la temporada, pues llegaba para ser el nuevo Esteban Paredes, quien estaba jugando sus últimos partidos en el Cacique ya que anunciaba su pronto retiro de la actividad.

Buscar justamente al sucesor del ídolo del Cacique era una tarea compleja para los dirigentes y el cuerpo técnico, por lo que varios nombres aparecieron en la palestra a comienzos del 2020. Uno de ellos supuestamene fue Fernando Zampedri, el delantero que luego la rompería en la Católica, aunque la historia tiene mucho de mito según se conoció este viernes.

Fernando Gutiérrez, ayudante técnico de Mario Salas en su estadía en el Monumental, así lo dio a conocer para dejar en claro que no fue una "farra" de los albos. "Estando en Colo Colo no fue opción para nosotros Fernando Zampedri, sí lo miraron harto en la Católica, pero nosotros no", comentó en Radio Cooperativa, explicando que "Zampedri venía de una lesión y de un período largo sin jugar, entonces ni siquiera alcanzamos a profundizar en una posible incorporación".

Añadió que antes de la llegada de Blandi, se le dio vueltas a muchos nombres en Macul. "La oficina técnica que trabajaba en ese momento hizo un seguimiento a muchos futbolistas. Miraron a algunos sudamericanos que podían estar dando su último paso por Europa. Uno de ellos fue Carlos Bacca, también Fernando Uribe que estaba en Flamengo, pero por tema de presupuestos no se podía competir", explicó el Sancho Panza del Comandante.

Finalmente, sostuvo que la realidad de Nicolás Blandi le sorprende en demasía. "No sé que habrá seguido pasando con él, pero sí me extraña que participe tan poco, pues nosotros recibimos a alguien muy motivado y comprometido", cerró.