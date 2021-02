Claudio Borghi recuerda su descenso y analiza el gran error de Colo Colo: "No le enseñan a sus jugadores a perder"

Colo Colo está en el horno, a punto de quemarse. Los albos jugarán este miércoles el partido más complicado de su historia, porque si caen ante Universidad de Concepción, deberán jugar en 2021 en Primera B.

Muchas voces han analizado el mal momento que vive el Cacique, que tras un penoso torneo 2020 tendrá que jugar con el elenco penquista por la permanencia, en duelo que se jugará en Talca este miércoles desde las 18:00 horas.

Uno de los que habló de los albos es Claudio Borghi, quien recordó que también le tocó sufrir por el descenso, en un análisis que realizó en TNT Sports.

"Desgraciadamente me tocó irme al descenso. Y para lo único que me sirvió fue para volver a empezar. Siempre hay que volver a empezar", partió diciendo el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Borghi analizó el momento de Colo Colo

Luego, el ex jugador y entrenador de Colo Colo habló que uno de los grandes errores del elenco de Macul está en la base y formación que le dan a sus jugadores.

"Colo Colo tiene un gran pecado, que ellos creen que es una virtud: no le enseñan a perder a sus jugadores. Y cuando empiezan a perder, que es lo lógico en la vida, todos perdemos, tenemos buenos y malos momentos, empiezan las frustraciones. No estás preparado para que te vaya mal y hay consecuencias morales muy graves: se sienten menoscabados, se sienten inútiles. En la vida, no a todo el mundo le va bien siempre. Hay dificultades. Y para eso, hay que estar preparado", explicó.