La emoción de Maximiliano Falcón tras el nuevo triunfo albo en el Superclásico: "Nos merecíamos esto y más"

Colo Colo perdió por última vez un Superclásico en el estadio Monumental ante Universidad de Chile el 9 de septiembre de 2001, aquella racha sigue, porque el Cacique volvió a triunfar ante los azules en Macul.

Los albos le ganaron por 1-0 a los laicos como locales, con el solitario tanto de Leonardo Gil, situación que desató la alegría del defensor Maximiliano Falcón, quien debutó en el Campeonato Nacional.

"Muy contento por todo el equipo, nos merecíamos esto y más, trabajamos con humildad. Sentí la falta de ritmo, pero me metí en el partido y pudimos sacar el triunfo. Costó, tratábamos de salir y ellos presionaron bien, no salíamos claro y quedábamos largos. Pero fui agarrando ritmo, me ayudaron mis compañeros", dijo el Peluca a TNT.

Luego, el formado en Nacional de Montevideo analizó el compromiso, asegurando que entraron fríos en la primera mitad.

La dedicatoria de Falcón a su hijo

"Debíamos meter más intensidad tras el primer tiempo, estábamos saliendo lento en el medio y agarrarlos de contra, que era su falencia", indicó.

"Me gusta jugar todos los partidos y fueron cuatro fechas, un mes muy largo. Estaba con ellos igual tras la tele en cada pelota y ahora sumamos tres puntitos muy importantes", agregó.

Colo Colo logró un trabajado triunfo ante Universidad de Chile, que de paso, dejó al equipo de Gustavo Quinteros en la cima del Campeonato Nacional.