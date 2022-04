Abril, partidos mil para Colo Colo. El Cacique inicia su camino internacional este jueves, cuando visite al poderoso Fortaleza, por la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores de América.

El encargado de analizar el compromiso fue el volante Esteban Pavez, pieza clave en el cuadro albo desde su regreso en 2022, quien piensa que será muy difícil el torneo internacional, pero confía en el poderío de su equipo.

"Estamos de muy buena forma en el campeonato, pero la Copa Libertadores es totalmente diferente, es muy duro, con los mejores equipos de América. Mucho se habla de Fortaleza por no ser de los grandes de Brasil, pero en el último torneo salió cuarto y es muy competitivo. Estamos con ilusión y convicción de hacerlo de buena manera el jueves", dijo el seleccionado nacional.

"Va a ser una cancha muy pesada, hay pronosticada lluvia toda la semana, pero a los dos equipos les va a afectar igual. Ellos jugaron ayer un partido duro, me tocó verlo y creo que el clima va a afectar por la humedad y la sensación térmica, pero es para los dos. Tendremos que estar bien concentrados, entrenamos de buena forma para llegar bien físicamente a este partido para que no nos afecte el tema del clima", agregó.

La meta alba

Esteban Pavez, además, cree que Colo Colo llega en muy buen pie para su estreno en la Copa Libertadores, y se pone una meta clara en el certamen, porque califica como un fracaso si es que no pasan a octavos de final.

"Lo hemos hecho bien en el torneo, tuvimos un bache, pero después mejoramos. La copa es un torneo diferente, nosotros como equipo tenemos ilusión y el entorno lo mismo, por eso creo que será una linda prueba. Estamos convencidos de que podemos traernos los tres puntos, eso es lo que queremos conseguir en Brasil", explicó.

"Es una obligación pasar de primera ronda, si no es un fracaso en Colo Colo, yo lo veo así, soy de acá y cada vez que no avanzamos fue un fracaso. Me tocó estar en la última copa donde hicimos un buen papel, pero no podemos quedarnos con eso, sería mediocre. El sueño de todos es ser campeón, sabemos que es difícil, pero estamos entrenando duro para eso, nos metimos en la cabeza de que queremos jugarla con todo, llegar lo más lejos posible porque se armó un plantel para eso", argumentó.

Por último, analizó la zona de Colo Colo, donde además de jugar con Fortaleza, se medirán con River Plate y Alianza Lima.

"Nos tocó un grupo lindo, yo en lo personal quería jugar con Boca o River porque te ponen parámetros para ver en qué posición estás en América. Veremos de que estamos hechos, nos tocó un grupo con equipos buenos", cerró.