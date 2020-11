Gustavo Quinteros sin tapujos: “Necesitamos recuperar urgentemente a Matías Fernández”

Como no sucedía en un largo tiempo en el Monumental, Colo Colo tuvo una semana sin mucho ruído, mentalizada en recuperar fondo físico y sumar los tres puntos ante Deportes Antofagasta.

Por lo mismo, este viernes Gustavo Quinteros animó una entretenida conferencia de prensa en la que respondió de todo, siendo una de las preguntas más repetida la opción de fichar a Jorge Valdivia.

“No hemos hablado de él específicamente, no me ha llegado ningún ofrecimiento por él y por eso no lo he analizado. Valdivia siempre fue un jugador importante, admiramos su juego, me tocó hacerlo desde el otro lado, pero es un jugador que hay que averiguar cómo está. Estamos mirando opciones en algunas posiciones, necesitamos recuperar urgentemente a Matías Fernández”, mencionó destacando el rol del 14 de los Albos.

“Matías es muy parecido a Valdivia en el juego, los dos son muy buenos en su posición y espero que se recupere pronto, es necesario tener un jugador de esa calidad. El tema de Valdivia siempre representa en Colo Colo, pero no hemos hablado de él con los dirigentes en este momento”, agregó.

Además, tuvo algunos comentarios sobre la situación de Nicolás Blandi, quien no ha podido ganar una regularidad con la camiseta del Popular: “Yo creo que para entrar en detalles el médico puede explicar mejor la situación física que arrastra”.

El volante sufrió un desgarro miofascial y está en proceso de recuperación kinesiológica. (FOTO: Agencia Uno)

“Es un refuerzo importante que necesitamos, pero es algo que está trabajando, hablé con él e intenta recuperarse, pero no hemos podido tenerlo. No estará para el partido que viene (Antofagasta), ojalá para el siguiente, pero es un problema que arrastramos desde que llegamos. Tener a jugadores importantes por pocos minutos ha sido complicado, la idea es recuperarlos lo antes posible. Perdimos jugadores como Bolados que era de los que podía aguantar los 90 minutos y lo estaba haciendo muy bien”, sentenció.