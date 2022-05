Colo Colo tenía todo para derrotar a Alianza Lima en Perú y encumbrarse en la Copa Libertadores, pero se enredó, apenas empate 1-1 y aquello dejó muy molesto al entrenador Gustavo Quinteros.

El entrenador argentino nacionalizado boliviano quedó furioso, debido a que no se explica la farra de su equipo en el Nacional de Lima, donde se generó muchas ocasiones de gol y apenas marcó una.

"Todavía estamos digiriendo el empate, perdimos dos puntos, tuvimos más opciones para hacer el gol, fallamos un penal. Estamos bastante amargados por el resultado, por el juego estamos conformes, se jugó bien. Podríamos haber definido en el primer tiempo y no pudimos", dijo de entrada.

"Estamos con bronca, angustiados, merecimos mucho más, muchos goles, fallamos y el rival llegó muy poco, pero nos hizo el gol. En ningún partido fuimos superados, el anterior se perdió por un error del árbitro y nuestro y ahora estuvimos imprecisos, no fuimos eficaces, tuvimos situaciones muy claras y no aseguramos el resultado. Lo único que hay que hacer es jugar igual, jugamos muy bien y afrontar los otros dos partidos de la misma manera pero siendo más efectivo. El segundo tiempo se hizo parejo, pero nosotros tuvimos dos muy claras, una de Lucero, otra de Costa, no definimos y perdimos dos puntos. Tenemos que ir a buscarlos en los otros partidos", agregó.

Luego, intentó explicar de alguna forma cómo se les escapó un partido que parecía ganable, debido a la gran diferencia que hubo en el primer lapso.

"Se jugó bien, generamos situaciones, el primer tiempo jugamos en campo rival, que el equipo lo hace bien. En el segundo los equipos se partieron, ataque contra ataque e igual tuvimos opciones. Alianza hizo un gol y tuvo alguna otra aproximación. Pero, en general, merecimos más y nos hubiéramos ido con mucha más tranquilidad para los otros partidos", explicó.

Para finalizar, expresó que "no veo problemas en la parte física, los veo bien, terminaron bien. Fuentes salió porque es un jugador mixto en el medio y dejamos a Gil que tiene más posibilidades ofensivas, cambios de frente, pases largos. Agregamos un extremo más (Bolados) para darle más ataque al equipo. En el segundo tiempo estuvimos erráticos, en el primero hicimos el gol, nos anularon otro en offside, tuvimos opciones para más y no estuvimos precisos. Pero lo más importante es que el equipo genera fútbol y situaciones claras. En el momento en que los jugadores estén más precisos vamos a concretar y asegurar los resultados de otra manera. Alianza arriesgó, puso más jugadores ofensivos, se hizo un partido de ataque para los dos lados y no conseguimos el gol, pero estamos conformes con el desempeño y el funcionamiento del equipo más allá de los jugadores que pudieron estar un poco por debajo de su nivel en la precisión y demás".

Colo Colo volverá a la cancha el próximo lunes, cuando desde las 18:00 horas se mida ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional.