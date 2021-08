Colo Colo proyecta la dupla Marcelo Moreno Martins junto a Iván Morales: “Me da risa cuando dicen que saldrá Iván”

Iván Morales pasa por su mejor momento no sólo en Colo Colo, sino que en su carrera: lleva ocho goles sólo en el Campeonato Nacional, es el tercer artillero del certamen detrás de los 11 de Joaquín Larrivey y los nueve de Gonzalo Sosa y ha contado con toda la confianza de Gustavo Quinteros, una que muchos hinchas temen que se pueda perder con la llegada de un nuevo centrodelantero como Marcelo Moreno Martins, con quien el Cacique espera cerrar un acuerdo esta semana.

Pero el propio DT aclaró el tema y manifestó que proyecta que juegue el refuerzo que llegue, sea el boliviano u otro, junto con el joven ariete. “Morales lo mismo, nació en el club, hace todos los movimientos muy bien, presiona, abre la defensa, hace diagonales, hace todo bien, pero a lo mejor le falta cabecear mejor, terminar en el rebote que termina en gol, por eso uno trata de incorporar un jugador de otra característica para que pueda jugar con Iván, uno abre defensa y el otro termina jugadas. Hoy estamos con Bolados y Morales, pero aportan características similares”, recalcó a Futuro Fútbol Club.

“El análisis de los partidos muestra que juega con dos delanteros, pero no tenemos uno de área que cabecee, que haga los rebotes, que esté para el gol. Todos los partidos que hemos jugado, vemos que Morales puede jugar con otro delantero de otra característica, poner a Bolados de extremo. Hoy no tenemos un delantero de área goleador, Iván no es ese delantero como Zampedri, Larrivey, Larrondo, Figueroa. No comprendo cuando hay gente que dice que si llega un delantero no juega más Morales, eso me da risa, pueden jugar perfectamente juntos, Iván se sabe tirar de extremo, por todo el frente de ataque”, abundó.

Finalmente, Quinteros dijo que “Iván está encendido porque hace goles, se recuperó porque tiene condiciones, uno confía en ellos y los sigo poniendo. Me decían que se tenía que ir Morales, lo criticaban mucho, pero yo lo veía en los entrenamientos y el pibe quería superarse, estar bien y le dimos confianza. Costa lo mismo, esos dos o tres jugadores que pudimos recuperar son la base de este equipo que pelea arriba”.