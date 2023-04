Colo Colo pide el regreso de Carabineros al estadio y anuncian que no habrá buenos refuerzos

Esta jornada Colo Colo recibió la sanción de parte de la Conmebol por los incidentes ocurridos por sus hinchas, en el duelo por Copa Libertadores ante el Monagas, en el estadio Monumental, los que van a repercutir para el choque ante Boca Juniors por la tercera fecha del grupo F.

En detalle, para el duelo del próximo 3 de mayo en la comuna de Macul, Colo Colo no podrá contar ni abrir las puertas de los sectores de las tribunas Arica y Lautaro, por lo que se reducirá el aforo para el partido.

Eso no es todo, porque también se puso sobre la mesa una multa de 95.000 dólares que deberán ser pagados por Colo Colo, quienes quedaron con tarjeta amarilla ante la Conmebol.

En el duelo ante Boca Juniors los veedores tendrán muchas consideraciones para el Cacique, quienes deberán tener un impecable comportamiento o los castigos serán cada vez más grandes.

Más restricciones

Desde la dirigencia de Blanco y Negro aceptaron la sanción de parte de la Conmebol, pero también advirtieron a los hinchas que se pueden tomar nuevas medidas para ese encuentro, lo que bajaría nuevamente el aforo.

“Es probable que se suspendan dos tribunas más (Caupolicán y Galvarino) y se juegue con 24 mil personas”, comentó el presidente de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, según el reporte del periodista de radio Cooperativa, Rodrigo Gómez.

Algo similar opinó en la previa del duelo como visitante ante Unión La Calera, donde hinchas albos, que no pueden ingresar al reducto del Nicolás Chahuán, produjeron incidentes en las afueras.

Colo Colo hace un llamado

Alfredo Stöhwing asegura que están tomando cartas en el asunto por las sanciones contra los albos, de manera de que no tengan que pagar todos los hinchas por unos pocos en Colo Colo.

"La sanción de Conmebol es muy lamentable. Pudo ser peor, pero no nos satisface jugar sin parte de la hinchada ante Boca. Los que hacen desórdenes no son hinchas, no se puede jugar un partido tan típico con menos gente", comentó el presidente en TNT Sports.

Eso sí, hace un fuerte llamado a la autoridad para que exista un mayor control contra estos grupos también dentro de los estadios.

"Haremos una advertencia para evitar malos comportamientos, tomaremos distintas medidas. Pero la solución de fondo es que vuelva Carabineros y la policía al estadio. Jugar sin gente es un perjuicio enorme deportivo, institucional y económico. Debemos mejorar el trabajo en seguridad, para jugar con la verdadera hinchada", enfatizó.

Esta situación también traerá problemas en los bolsillo de Colo Colo, donde los castigos los van a dejar sin poder reforzar el plantel, como quería Gustavo Quinteros.

"Tenemos un gran plantel, el área deportiva ha tenido reuniones, pero se nos ha estrechado la billetera por el tema de jugar sin público, el daño es enorme. Repercute directamente en el tema de contrataciones, el ingreso por borderó es de lo principal. El daño que hace la gente que hace desmanes afecta a futuros éxitos deportivos", finalizó.