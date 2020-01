Colo Colo descarta tres nombres para ser refuerzo en la defensa y pone paños fríos: "Si surge, surge, no es algo imperioso"

Colo Colo aún no da por cerrado el mercado de fichajes y, pese a que se le cayó el concurso de Nicolás Díaz, no descarta un último central. Aunque bien puede quedarse como está.

"Debe ser alguien joven y más para el futuro que para el presente. Luis Casanova, Franco Bechtholdt y Nicolás Ramírez nunca han estado en carpeta", lanzó el gerente deportivo albo, Marcelo Espina, en diálogo con ESPN Radio descartando, de paso, tres nombres que han rondado.

"El marcador central no es algo imperioso y tampoco urgente. Si surge, surge. Si no, no hay problema. Internamente es algo que no estamos hablando. Debe ser alguien joven y más para el futuro que para el presente", profundizó.

Finalmente, el Calamar recalcó que las lesiones de Nicolás Blandi, Esteban Paredes y Gabriel Costa no cambian el panorama arriba. "No vamos a buscar delanteros. No sé porqué siguen insistiendo con el refuerzo (…) Tiene que volver a Iván Morales, un grupo de futbolistas. Si se acuerdan todos los nombres que dijeron y los hubiésemos contratados tendríamos un plantel de 53 jugadores. Varios juegan ese juego, pero yo no", concluyó.