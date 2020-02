Colo Colo afina detalles para presentar a su nuevo DT: Espina adelanta que "el escudo pesa" y que ya alguno "dijo que no"

Colo Colo se acerca a su nuevo DT y su director deportivo, Marcelo Espina, dio algunas pistas aunque también dejó bastante espacio para la imaginación.

"Se avanza, quizás en los tiempos más lentos de los que el club quisiera pero no es una decisión sencilla. Hay un interlocutor que también maneja sus tiempos. La idea es que sea un entrenador que no está en el país y que pueda tener una linda experiencia. Uno imagina ciertas cosas pero hay que cuajar todo y llegar a un buen acuerdo", comentó el Calamar.

"Trataremos de hacer lo posible, pero tampoco nos vamos a apresurar. Tenemos que estar tranquilos en la decisión, el directorio está al tanto de todo, sabe de lo que estamos hablando y la decisión se tomará en conjunto. Si eso demora algún día más de lo que uno quisiera, lo haremos", profundizó.

Sobre los objetivos, recalcó que "el Campeonato recién empezó, quedan 29 partidos, un montón. No podemos pensar sólo en una cosa, debemos pensar en un todo. En todo el Campeonato, la Copa Chile, la Libertadores. Si pensamos en un pedacito probablemente nos equivocamos. Esto es fútbol, todo puede suceder, pero no estamos pensando en algo puntual de decir ‘este entrenador porque sirve para tal cosa’. Hay un montón de circunstancias".

¿De los que han "sonado", alguno es real? "No quiero hablar de nombres. Eso no favorece a una negociación. Se hace complejo par el club. Después ustedes (prensa) en su juego nombrarán a varios", recalcó Espina.

Tampoco quiso revelar el monto para la operación. "El directorio aún no manifestó el presupuesto. No tengo un monto. Primero hay que encontrar a la persona y luego evaluar el resto de las cosas. Siempre el dinero puede ser un tope, pero también hay un tema de seducción, deseo, gusto, desafío. La gente no se mueve sólo por la plata. Algunos sí, pero otros por otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero y de repente uno piensa ‘por qué se fue a India’. Y, a lo mejor tenía un deseo. A veces el escudo también pesa", sentenció.

En la misma línea, dijo que "yo me fui a España porque quería jugar en España, no iba por plata. A veces pasa eso. No crean que en el mundo todos se mueven por la plata. Hay gente que sí y está bien, es válido, pero otros tienen otras cosas, otros gustos, eligen y el escudo que tenemos también pesa. Si supieran la cantidad de nombres que me llegaron...".

Asimismo, advirtió que ya al menos un nombre se cayó. "Hay algunos que por circunstancias personales ya dijeron que no", expresó en lo que puede ser una alusión a José Néstor Pékerman.

Finalmente, dijo que "no está definido un sólo nombre. Tenemos que ver alguna alternativa ahí. Uno no puede ponerse de lleno en uno porque sale mal y hay que arrancar de cero. No es que dijimos 'éste es y vamos'".

La idea de Colo Colo es que el nuevo DT, al menos, viaje con el equipo al partido ante Jorge Wilstermann en Bolivia por Copa Libertadores, pactado para el miércoles 4 de marzo.