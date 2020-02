Horas clave: Colo Colo define este jueves a su nuevo entrenador

��EFEMÉRIDES: EL MENSAJE DE CHUPETE�� Un día como hoy, pero hace 10 años, fue el terremoto que azotó Chile. El mismo día, Humberto Suazo marcó dos goles por el Real Zaragoza, donde celebró de esta manera. ¿Recuerdas ese momento?����

