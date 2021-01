La drástica opinión de Eddio Inostroza: "Si cae Colo Colo o la U a la B el fútbol chileno va a ser un desastre"

El mejor Colo Colo de todos los tiempos logró lo que ningún otro equipo chileno ha podido conseguir nuevamente, la Copa Libertadores de América. En 1991 el elenco albo tocó la gloria y el cielo, y ahora en 2021 está al otro lado, muy cerca del infierno.

El Cacique sufre por primera vez en la historia con el descenso, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones, y aquelló analizó un campeón de América, Eddio Inostroza, quien fuera el ayudante técnico de Mirko Jozic en el Monumental.

El popular Yeyo conversó con RedGol para analizar el Superclásico ante Universidad de Chile, otro equipo que está en la cuerda floja, pero en la tabla ponderada.

"Si cae Colo Colo o la U a la B el fútbol chileno va a ser un desastre, generaría un decaimiento en nuestra actividad, es tan peligrosa la situación que cuando se abran las puertas a la gente para que vaya a los estadios, va a ser terrible", analizó Inostroza.

Colo Colo sufre en la parte baja de la tabla - AgenciaUno

Acerca del Superclásico indicó que "desgraciadamente nos acostumbramos a esto, estamos acostumbrados al momento de Colo Colo, que no es nuevo, hay varios meses en esta situación, hay que poner cuero duro nada más, si no queda otra. Los muchachos han demostrado que no pueden dar más".

"Lo más peligroso de todo es que el tiempo se va diluyendo a través de los partidos. Hay que sacar resultados, no queda de otra, en estos momentos empezar a jugar bien no es válido para Colo Colo, lo que sí es válido es tener otra actitud de entrega, de lucha, por último mantener el ordenamiento. Son importantes las áreas, ya sea defensiva u ofensiva, y hay que apretar los clavos ahí, eso no lo vamos a descubrir ahora", agregó Eddio Inostroza.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado, cuando se mida con Coquimbo Unido, un rival directo en la lucha por mantener la categoría.