Maximiliano Falcón es sorprendido por entrevista cuando le tenía que dar de comer a su pequeño hijo

Maximiliano Falcón muestra en cancha su faceta más ruda defendiendo la camiseta de Colo Colo, yendo a cada balón con ímpetu y hasta pasándose de rosca alguna vez, lo que le ha costado algún coscorrón en la interna por alguna expulsión o amonestación evitable. Pero es su “estilo uruguayo” que ha enamorado a los hinchas del Cacique, quienes lo tienen considerado como uno de sus preferidos, más después de que fuera figura para salvar a los albos del primer descenso de su historia.

Pero en Chile la vida le cambió a Peluca. Junto a su esposa, Florencia, tuvieron a Domingo, su pequeño hijo, el cual nació prematuro y estuvo en incubadora las primeras semanas de su vida. Afortunadamente, el hijo chileno del zaguero de Colo Colo sorteó con éxito ese pasar y ya está en casa con mamá y papá.

Pues bien, precisamente en labores de padre “pillaron” al buen Maxi Falcón en TNT Sports, con quienes se había comprometido a una entrevista pero Domingo no perdonó con la papa de rigor y le tuvo que dar de comer en vivo.

“Buenas tardes, disculpen que justo tenía que comer el chiquito acá”, manifestó Peluca sosteniendo a su hijo con la mamadera de rigor en una linda imagen.

Asimismo, y para cerrar, Falcón contó que “se porta bien, en las noches un poco quejoso pero es normal. Si chilla mucho me voy a otro cuarto y lo dejo con mi señora (ríe). Al principio en las primeras semanas fue duro, uno se tiene que acostumbrar. Es un cansancio lindo, está esa motivación. Si uno ya se levantaba con ganas a trabajar, es un plus más. No imaginé sentir tanto amor por una persona, uno pasa a segundo plano”.