Colo Colo: Matías Zaldivia revela su martirio que cree que no hubiera pasado con la gente en el estadio

La campaña 2020 de Colo Colo fue de terror para Matías Zaldivia por dos motivos no menores: el Cacique estuvo al borde del descenso y, de paso, se la perdió prácticamente completa por una rotura de tendón de Aquiles en su tercera lesión grave desde que está en el Monumental, lo que lo hizo vivir un tormento que, ya recuperado y con su equipo peleando los primeros puestos del Campeonato Nacional, puede analizar con algo más de calma.

“Fueron largas y tediosas, sumado al mal momento del año pasado y verme afuera, no poder ayudar y dar mi granito de arena. Se hizo el doblemente difícil todo, se sufre todo afuera, porque adentro tienes posibilidades de ayudar. Afuera sólo puedes apoyar al grupo. Fue durísimo. Empecé a entender por qué nos putean tanto los hinchas a veces porque me pasaba en la casa. Verlo en la tele es un sufrimiento terrible, más en esa situación y no terminaba. Por suerte los muchachos hicieron un partido espectacular y nos pudimos quedar en la categoría”, relató el argentino a ESPN Radio Chile.

Además, contó que “viví una de las cosas más lindas con ese recorrido del micro hacia Talca que fue espectacular, sentimos el cariño como nunca en una situación horrible y fue un gustazo. Te preguntan cómo es con público. Nunca vieron la pasión excepto por redes sociales, pero no es lo mismo que vivir un clásico a estadio lleno, jugar finales con gente. El recorrido a Talca les mostró lo grande que es este club”.

¿Y si hubiera sido un contexto normal? “Con público no habríamos llegado a la situación que estuvimos, estoy seguro. Si jugábamos con nuestra gente tenía un plus en todo, en los rivales, el arbitraje, en muchas cosas. Con público no habríamos peleado el descenso”, sentenció Zaldivia.

"VIVÍ UNA DE LAS COSAS MÁS LINDAS EN ESTE CLUB, QUE ESTANDO EN UN MAL MOMENTO EL RECORRIDO DEL MICRO HACIA TALCA FUE ESPECTACULAR" #ESPNRadioChile Matías Zaldivia y el apoyo del hincha albo: "Sentimos el cariño de la gente como nunca, en una situación horrible, y fue hermoso" pic.twitter.com/KCNBKS21wW — ESPN Chile (@ESPNChile) May 27, 2021

Colo Colo y las expulsiones, un tema pendiente



Las tarjetas rojas han estado a la orden del día en Colo Colo, desde Gustavo Quinteros, pasando por el propio Matías Zaldivia, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo y ahora último Leonardo Gil y hasta el utilero, Nelson Pizarro, que fue suspendido con tres jornadas.

Con respecto a la tarjeta que recibió él, Zaldivia dijo que “fue una mezcla de todo, demasiadas ganas, falta de cálculo después de estar tanto tiempo sin jugar. Lo reconocí, fue una irresponsabilidad de mi parte, por el tiempo, era una jugada que no tenía incidencia en el partido y lo estábamos controlando. Si no pasaba mi expulsión teníamos muchas chances de ganar ese partido”.

El martirio que Zaldivia no quiere vivir de nuevo: lesionado y peleando el descenso. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, reveló que “fue un tema que tocamos, lo estamos trabajando. Tuvimos muchas fallas en ese sentido primero con lo del Peluca y después cuando suspendieron al cuerpo técnico, lo del Colo (Gil). Estamos tratando de bajar un cambio y enfocarnos sólo en lo deportivo, que el tema arbitraje sea secundario, porque eso nos desenfoca y nos ponemos a protestar. Es algo que estamos trabajando”.

Otra cosa que se habla en Colo Colo es el rearmado del plantel. “Se fueron muchos jugadores y nos estamos armando. Siempre tenemos que estar en la primera línea como ahora, pero aún no somos ese equipo regular que te lleva a un campeonato y tenemos que encontrar esa regularidad. Tenemos mucho material, tenemos de los mejores planteles del fútbol chileno y si encontramos esa regularidad podemos enfilarnos para ser un candidato para el título. Ojalá este año podamos levantar una copita más, hace tiempo que no se gana un campeonato nacional y estamos enfocados en eso”, sentenció el Cabezón.

“Tenemos cuatro o cinco centrales que dan mucha pelea en el puesto y es buenísimo. Para mí es algo bueno porque tengo que estar en el día a día al máximo o pierdo mi lugar. Lo de Dani (Gutiérrez) fue espectacular, le tocó debutar a la fuerza por distintas circunstancias y una vez que se puso la camiseta tuvo cinco o seis partidos de manera espectacular. No es fácil debutar en Colo Colo a su edad y con la prestancia con la que jugó, no parecía un debutante”, abundó.

Matías Zaldivia es un jugador querido y de la rama de los referentes que aún quedan en Macul tras la salida de casi todos. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, dijo de su nuevo socio y por qué llegó, Emiliano Amor, que “es difícil meterme en ese terreno. Gustavo lo pidió hace mucho tiempo y por algo será. Había centrales de mucha calidad, pero miren lo que nos pasó que terminó debutando un chico de 18 años que lo hizo bien, pero pudo salir muy mal. En los clubes grandes esas cosas deben estar cubiertas. Lo más importante es su juego aéreo, es muy fuerte en el mano a mano y creo esas son sus principales virtudes”.