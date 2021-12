Mago Valdivia le pega flor de palo a Quinteros por quejas tras casos de Covid-19 en Colo Colo: "El problema es futbolístico, no por el coronavirus"

Colo Colo tenía el título en el bolsillo tras vencer a Universidad Católica, pero en las últimas fechas perdió terreno y los cruzados están a un empate de dar la vuelta olímpica.

Uno de los temas que más se ha tocado en el Monumental es sobre los casos de coronavirus en el plantel, y los contactos estrechos, situación de la que se quejó el entrenador Gustavo Quinteros, y que analiza el ex jugador albo Jorge Valdivia.

"Ha sido muy poco autocrítico Gustavo Quinteros en ese sentido, porque él ha señalado en reiteradas entrevistas el tema covid, pero tampoco fue suficientemente certero para hacer lo que ahora quiere hacer. En su minuto se aplicó esto de la burbuja sanitaria, ¿por qué no siguió?, ¿le dio resultados?, ¿debió seguir?", dijo de entreda el nuevo jugador de Necaxa en ESPN.

Luego, el ex seleccionado nacional expresó que “después del partido con Católica, que Colo Colo lo ganó muy bien, ahí todos dijimos, y yo fui el primero en decirlo, el campeonato ya está. Después viene lo de Audax que esa yo sí se la podría dar a Quinteros, porque fueron muchos jugadores… Quinteros está llorando y tiene razón, porque perdió a la mayoría de los jugadores. Pero después no, después vino Wanderers que lo ganó bien y no le escuché hablar del poco tiempo que tuvo para entrenar”.

"Después vino Melipilla que lo ganó ahí casi llorando, ahí sí volvió a hablar de los casos positivos de covid y los contactos estrechos. Después vino Curicó donde no jugó bien y otra vez se excusó en el tema de los positivos, que no tuvo tiempo para entrenar, entonces fueron dos o tres partidos donde Colo Colo bajó, el partido con Unión es clarísimo que no lo jugó bien y de nuevo se vienen a justificar con el tema de los casos positivos”, analizó.

Para finalizar, Jorge Valdivia dio su sentencia: “es futbolístico, no es el covid, no son días de falta de entrenamiento".