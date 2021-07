Leonardo Gil lamenta la salida de Nicolás Blandi de Colo Colo: "Es una lástima"

Uno de los mayores precios en la historia del fútbol chileno ha sido Nicolás Blandi, que llegó a Colo Colo en 2020 como figura, y se va en 2021 como fracaso.

El delantero argentino jamás pudo ratificar los pergaminos que demostró en Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, por lo que vive sus últimos días como atacante del elenco albo.

Alguien que conoce de cerca a Blandi es Leonardo Gil, quien a diferencia ha rendido mucho desde su llegada a Macul y analizó la partida del jugador.

"Con Nico tengo una excelente relación, nos enfrentamos muchas veces. Lo vi en su mejor nivel en Boca Juniors, es joven aún, tiene mucho prestigio. Es una lástima que no haya podido estar y nos puede ayudar, es muy profesional y entrena bien. Yo siempre digo que la cabeza maneja todo, cada jugador maneja diferentes cosas, entonces hay cosas que afectan mucho. Lo más importante es poder ayudar en lo mental", explicó en ESPN.

Gil es clave en Colo Colo - AgenciaUno

Luego, no profundizó en los problemas personales que llevaron a Blandi a tener un rendimiento pobre, pero insistió en que lo apoya en sus decisiciones.

"La verdad que no sé, nunca he tocado este tema porque no me gusta incomodarlo, él es grande, cada uno sabe lo que pasa y pienso de esa manera. Él tiene todo mi apoyo y siento un gran aprecio", agregó.

Nicolás Blandi hace maletas para dejar Colo Colo, mientras Leo Gil está muy a gusto y quieren tenerlo por mucho tiempo en Macul.