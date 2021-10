El Colorado manifestó que se queda practicando pelotas paradas con los arqueros, lo que lo ha llevado a un gran éxito. Además, habló del futuro de Bryan Soto, Vicente Pizarro y del suyo propio, dado que termina contrato con el Cacique en diciembre. Y no escatimó en elogios para Gustavo Quinteros.

Leo Gil revela el secreto de sus tiros libres y no duda un segundo con la clave del éxito de Colo Colo: “Es el técnico”

Leonardo Gil ha sido un tremendo aporte en Colo Colo: además de su juego y distribución en el mediocampo, le aportó más gol al equipo de Gustavo Quinteros y el expediente de la pelota parada, algo que tenían extraviado hace rato. De hecho, lleva siete anotaciones en el Campeonato Nacional y cuatro ellos han sido de tiro libre.

Pero, ¿cuál es el secreto del Colo? “Hay que agradecerles a los arqueros, a veces termina la práctica y yo les digo que si se quedan conmigo, siempre me ayudan. Entonces cada vez que hago un gol de tiro libre, siempre les agradezco porque ellos me ayudan en la semana, no todos los días, pero sí dos veces a la semana unos 20 tiros de diferentes lugares, porque hoy en el fútbol los partidos son muy cerrados y es un arma buena. Cuando uno práctica y práctica las cosas salen, además el equipo ayuda y es más fácil”, contó en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, proyecta a los cracks que vienen en el mediocampo albo. “Bryan Soto y Vicente Pizarro tienen un futuro bárbaro, hay varios pibes que tienen mucho futuro. Soto es un animal, corre, mete, juega bien y más defensivo, más recuperador y te la entrega al pie. Lo que tiene Pizarro es más ofensivo, tiene buen pase largo, se complementan muy bien. Es parecido cuando juego yo con César (Fuentes) en el medio, es clave. Lo que siempre les digo a ellos es que nos den la responsabilidad a nosotros, que no se carguen una mochila y que se pueden equivocar. Si jugamos mal la responsabilidad es nuestra, de los grandes. Así irán tomando confianza”, meditó.

Colo Colo, su futuro y la clave de Gustavo Quinteros



Consultado por cómo Colo Colo pasó de casi descender a estar primero, Gil no dudó. “Yo creo que la clave es el técnico, que baja una idea clara a los jugadores. Después el compromiso, además que nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha, acá todos nos llevamos bien. Yo he estado en hartos vestuarios y acá hay una armonía en el equipo y en la institución. Todos estamos tratando de hacer lo mejor. Este equipo ha sabido sacar resultados adelante y ese es el carácter del equipo”, sentenció.

¿Y su futuro? “Yo creo que hay chances de que me quede, cuando un club y el jugador están de acuerdo todo es más fácil. Yo estoy cómodo en el club y mi mujer también se adaptó rápido de la ciudad, también estamos cerca de la familia y ojalá se pueda dar. Todavía falta mucho y después se verá”, explicó sobre su contrato que termina en diciembre. Su pase pertenece al Al Ittihad de Arabia Saudita y está a préstamo.

Colo Colo ya está en la Copa Libertadores pero quiere entrar a la fase de grupos. Y, para eso, debe ser campeón o, al menos, segundo. “Le tengo mucha fe al equipo para competir. Hay que ser sincero sí, el poder económico que tiene Brasil no lo tiene ninguno, Corinthians fichó a Williams, Mineiro a Hulk, pero este Colo Colo está para competir de gran manera. Lo más importante es que podamos entrar a una Copa Libertadores directamente, es muy linda esta competencia. Hay que prepararse bien y pensar en lo que viene”, sentenció el Colo.

Finalmente, y mirando el futuro en el Campeonato Nacional en curso, recalcó que “Católica tiene un equipazo, viene de triunfos seguidos. Ojalá sea un buen partido, pero todavía no estamos pensando en ellos. Si nosotros no ganamos el sábado volvemos a esa situación de que nos puedan acortar distancia”.