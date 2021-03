Guarello no para e insiste que Nicolás Blandi se está haciendo el lesionado en Colo Colo: "No tiene nada"

Nicolás Blandi ha hecho más noticia afuera de la cancha que por sus goles, desde su arribo a Colo Colo, porque el delantero argentino tuvo un 2020 para el olvido, donde apenas jugó, y cuando lo hizo su rendimiento fue bajísimo.

De cara a la temporada 2021 no ha cambiado mucho la percepción sobre el ex San Lorenzo, porque no ha sido tomado en cuenta por Gustavo Quinteros, y desde los albos informan que se lesionó durante la pretemporada.

Sin embargo, el periodista Juan Cristóbal Guarello insiste en que Blandi no tiene ningún problema físico, y que simplemente está "cortado" por el entrenador argentino-boliviano.

"¿Se acuerdan del profesor Salomón? ‘Farso, farso, farso'. Nicolás Blandi está cortado, no tiene nada", dijo en radio ADN Guarello sobre el estado físico del otrora artillero de Boca Juniors.

Blandi en la pretemporada - Colo Colo

Luego, el ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo de 2011 agregó que "lo de Blandi es para que no pregunten más por él (en relación al informe médico del Cacique), que tiene cositas. Capaz que se contradigan los informes de un día para otro. Están buscando como sea que salga. No lo quiere Quinteros".

Nicolás Blandi vive un oscuro panorama en Colo Colo, donde es considerado como el cuarto delantero, tras Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada.

