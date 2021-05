Juan Carlos Gaete feliz por su debut goleador con Colo Colo: "Era algo que soñaba de chico"

Colo Colo no pudo con su equipo juvenil y cayó goleado ante Ñublense por 5-1. Los albos no lo pasaron bien en su visita a Chillán, pero sacan cuentas alegres por el debut de varios de sus canteras y el estreno goleador de Juan Carlos Gaete.

El extremo, que llegara al cacique tras su gran temporada con Cobresal, estaba fuera de las canchas en las últimas fechas. No obstante, la emergencia por el caso de coronavirus y los 17 contactos estrechos hizo que Gustavo Quinteros lo mandara a la cancha, respondiendo con el gol ante los diablos rojos.

Este miércoles Gaete conversó con los medios de comunicación y dejó sus impresiones tras el encuentro con Ñublense. "Para mí el partido fue super bueno, eran compañeros con los que no veníamos entrenando seguido, otros con más de un año sin fútbol (joven) y creo que nos vimos bien, hicimos lo que nos dijo el profe. Tenemos que seguir trabajando para darlo todo este fin de semana si nos toca".

Gaete mostró su alegría por anotar su primer gol con Colo Colo. Foto: Agencia Uno

El delantero no escondió su emoción por anotar su primer gol con la camiseta del cacique. "Era un momento que estaba esperando, creo que lo di todo y anotar un gol por Colo Colo era algo que soñaba de chico. Ahora tengo que trabajar con todo para ser opción. Y si no, a seguir trabajando".

Para Gaete, el no estar dentro de los titular es solo reflejo de que debe poner más esfuerzos en los entrenamientos. "Como cualquier jugador, no me lo tomo a mal, es para seguir trabajando semana a semana. Es decisión nomás, tengo compañeros que han trabajado mejor. Es solo eso".

Y en esa misma línea, el extremo dice no sentirse mal por soltar la titularidad que arrastraba desde Cobresal. "Nadie llega siendo titular a un equipo, siempre se tiene que ganar el puesto y lucharla. Trabajo para ser titular, pero remando como todos por el equipo".

Uno de los puntos que complica a Gaete es la gran cantidad de jugadores en su puesto, pero para él "la competencia es buena porque es sana, nadie se tiene mala. Todos trabajan para ser titular en la semana".

Finalmente adelantó lo que será el duelo ante Palestino, que llega herido tras caer en Copa Sudamericana. "Como todos los equipos, es difícil y más si vienen de una derrota. Al igual que nosotros, hay que pelear. Si toca, hay que darlo todo".