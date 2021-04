Johnny Herrera le hace la pega a Gustavo Quinteros: el once que propone para el Colo Colo 2021

Colo Colo busca poco a poco levantar el rumbo luego de una de las temporadas más difíciles de su historia. El cacique lucha en el Campeonato Nacional para meterse en la pelea por el título, sumando ya un empate, un triunfo y una derrota.

El nivel del equipo sigue dejando algunas dudas al mando de Gustavo Quinteros, por lo que algunos ya intentan darle una mano. Y un nombre que nadie se esperaba apareció para aconsejar al estratega de los albos.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera analizó el momento que vive Colo Colo y se la jugó con su formación para el 2021. El ex arquero y leyenda de Universidad de Chile entregó su once estelar para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

Colo Colo busca salir del hoyo de la temporada pasada. Foto: Agencia Uno

El Samurai aseguró que, para que el cacique esté en la lucha por el campeonato, debe saltar a la cancha con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo; César Fuentes; Gabriel Costa, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Iván Morales y Martín Rodríguez o Juan Carlos Gaete.

Pero Herrera no solo dio su once estelar, sino también alabó a algunos de los jugadores albos. Por ejemplo, del capitán Suazo el ex arquero aseguró que "se mamó toda esa campaña asquerosa que hizo Colo Colo, lo conozco hace tiempo, fue sparring de nosotros mucho tiempo en la selección. Es un jugador que está hasta reprimido y puede dar mucho más".

En la misma línea, advirtió que el puesto por la banda izquierda podría contar con Miiko Albornoz solo "cuando quieran defender más que atacar". Y como si fuera poco, aplaudió a Fuentes, al que catalogó como "lo mejorcito que tiene Colo Colo hoy".

Finalmente, Herrera destacó al nuevo puntero izquierdo del cacique. "Gaete es un muy buen jugador, creo que lo puede hacer bastante bien", para sentenciar que este esquema "lo mantendría unas tres o cuatro fechas y creo que andaría".