Iván Morales habla de la presión por reemplazar a Esteban Paredes y hace una feroz autocrítica: "Estaba gordo"

Colo Colo vive una nueva etapa, porque decidió cambiar a gran parte del plantel, luego de luchar por la permanencia en Primera la temporada pasada, y por ahora, le está dando resultado al Cacique en el Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que ha levantado su nivel en 2021 es el delantero Iván Morales, quien es el goleador del equipo, y ha tenido la responsabiliidad de reemplazar a Esteban Paredes, quien dejó el club para partir a Coquimbo Unido, lo que analizó el propio atacante.

"La verdad es que sí, obviamente es complicado tener la presión de ser el reemplazante de Esteban, creo que es algo lindo para mí. Estoy enfocado en hacer las cosas bien. En un momento lo que se me decía no lo entendía mucho, pero con lo que me ha pasado creo que he madurado bastante", dijo el atacante a ESPN.

Luego, Morales explicó que "me debía un cambio a mí mismo, no soy el juvenil promesa, soy un jugador adulto en Colo Colo y no puedo andar haciendo cualquier cosa. Estoy enfocado en mejorar, tengo la linda opción de estar jugando".

Morales es el goleador de Colo Colo - AgenciaUno

Pero esa no fue toda la autocrítica que hizo el 9, ya que reconoció que estaba fuera de forma física, la que está recuperando para la actual campaña.

"Hubo un cambio en todo sentido y en mi físico lo tenía que hacer. Marcelo (Espina) varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir ahora autocríticamente que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico", explicó.