Para Gustavo Quinteros no hay dudas del “nuevo” Colo Colo: “11 contra 11 el equipo jugó bien”

Colo Colo perdió por 1-2 ante O’Higgins en la tercera fecha del Campeonato Nacional debiendo sortear un severo contratiempo: Matías Zaldivia fue expulsado a los 24 minutos de partido y dejó a su equipo con uno menos y con un gran vacío en la ya parchada defensa del Cacique.

Pese a eso, Gustavo Quinteros intentó ver el vaso medio lleno. “El penal fue uno de estos que se cobran ahora con el VAR, que le pega o no le pega, que abre o no el brazo. Los jugadores tienen que interceptar un centro atados, si no te cobran penal. Jugando bien empatamos el partido, viene una expulsión merecida a los 20 y tantos minutos. Nos hacen un gol de 30 metros sin peligro. De esas noches que es difícil revertirlas, cuando no ligas. Futbolísticamente, rescato que 11 contra 11 el equipo jugó bien, ordenado, protagonista, la actitud fue buena y el partido estaba controlado hasta con un hombre menos hasta que nos rematan de larga distancia. Son de esas noches que hay que olvidar rápidamente, donde estás destinado a perder”, analizó.

“Aún no con un hombre menos generamos una muy clara en el área y tuvimos un par de centros que no fueron precisos, pero igual fuimos en busca, pero no se dio. Los cambios se hacen para refrescar, buscar opciones, los jugadores tienen características distintas”, profundizó.

O'Higgins venció a Colo Colo en el Monumental. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que “cometimos el error del penal que no es error, le pega de costado en el brazo. Después una expulsión que fue muy clara. Estamos angustiados, no esperábamos esto que nos hace perder puntos”.

Finalmente, el DT de Colo Colo dijo que “cuando te expulsan un jugador a los 25 minutos es difícil ganar el partido. A veces sucede, pero es muy difícil. Hicimos todo lo posible, mantuvimos la igualdad y nos hicieron un gol de media distancia”.