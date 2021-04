Gustavo Quinteros feliz de que Aníbal Mosa siga en Blanco y Negro: "Me pone contento porque siempre me apoyó"

La noticia que movió a Colo Colo este viernes fue la decisión de Aníbal Mosa, quien finalmente no venderá sus acciones de Blanco y Negro, por lo cual por ahora se mantendrá como el mandamás del elenco albo.

Uno de los que analizó la presente situación que vive el Cacique a nivel administrativo es el entrenador Gustavo Quinteros, quien celebra la continuidad del comerciante de origen sirio, debido a que fue quien lo llevó al club.

"Te voy a ser sincero, me acabo de enterar, hace unos minutos, después del entrenamiento, que pasó eso, yo estoy muy enfocado en el trabajo que me corresponde a mí, en el día a día con los jugadores, en los vídeos, en los entrenamientos, y por supuesto que me pondría contento que siga Mosa, porque él me trajo al club y siempre apoyó en todo momento mi gestión, ojalá que pueda seguir y que podamos entre todos seguir levantando a Colo Colo, porque se ha hecho un gran trabajo", fue lo primero que dijo el estratega.

Además, Quinteros espera que Mosa siga en el club para intentar seguir mejorando la situación actual del cuadro albo, que quiere levantarse tras la pésima campaña que vivió en 2020, cuando estuvo a un paso de irse a la B.

"Cuando llegamos la situación estaba muy muy difícil, conseguimos hoy un vestuario hoy que está muy bien, cosa que también conseguimos el torneo anterior, muy positivo, con muchas de crecer, de formar un equipo competitivo, que sea capaz de lograr los objetivos, ojalá se siga de esa manera, jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes, para seguir avanzando en este proyecto y poder conseguir a fin de año el objetivo que nos trazamos", agregó.

Gustavo Quinteros, de esta forma, celebra la continuidad a Aníbal Mosa, a dos días del partido ante O'Higgins por la tercera fecha del Campeonato Nacional.